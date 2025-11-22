Грабитель в мягких игрушках и сосед-маньяк. Выбираем фильм на субботний вечер

Москвичка приютила странную дочь астронома, Ченнинг Татум поселился в магазине мягких игрушек, писательница устроила слежку за своим соседом, а Леонардо ДиКаприо снова играет в крутого парня. Запасаемся попкорном, забираемся под одеяло и знакомимся с подборкой кино, которое стало доступно в сети.

Гостья (18+)

Режиссёр: Иван Петухов

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 8 серий по 40 минут

О чём сериал. Добродушная москвичка Зоя (Ирина Пегова) на лестничной площадке обнаруживает незнакомку Марину (Даша Верещагина). Женщина решает приютить девушку. В это время в загородном доме, в Калуге, находят тело астронома Николевского (Алексей Агранович). Единственная, кто может пролить свет за его загадочную гибель - пропавшая дочь. Однако никто из знакомых учёного не может даже назвать её точного имени. Сам факт наличия дочери Николевский тщательно скрывал, а девушка жила у него по чёткому расписанию. Пока следователь Андрей (Денис Прытков) пытается докопаться до истины, Зоя неожиданно обнаруживает, что её жизнь начинает неожиданно меняться. Все её обидчики получают по заслугам в двойном размере. И это точно как-то связано с Мариной, которая ведёт себя так, точно прилетела из космоса.

Что интересного. Актриса Ирина Пегова призналась, что её буквально "впустил" в проект необычный сценарий. Внимание артистки привлекли диалоги и сами персонажи. Она даже не захотела в них ничего изменить, что, по словам Ирины, бывает крайне редко. К тому же съёмки сериала оказались не такими уж простыми. Например, для одной из ключевых сцен с поджогом гардеробной в квартире команда закупила одежду в трёх экземплярах, чтобы у режиссёра была возможность снять несколько дублей. Так как разводить настоящий огонь в жилом помещении запрещено, в квартире использовали дымовые машины, а сам пожар устраивали уже в павильоне. Перед съёмочной группой стояла ещё одна непростая задача - снять "сериал в сериале". По сюжету главная героиня Зоя смотрит по телевизору некий плохой сериал, а потом пытается повторить оттуда некоторые эпизоды. Это потребовало от команды создания отдельного, намеренно стилизованного контента, который бы без проблем вписался в основную рамку повествования.

Кому не понравится. Тем, кто устал от историй про девочек с невероятными способностями, которые меняют жизни всех вокруг. Их действия чаще всего лишены логики, но при этом их все любят. А ещё сериал разочарует тех, кто надеялся, что эпопея фильмов про пришельцев или генетически усовершенствованных людей среди землян закончилась.

Грабитель с крыши (18+)

Режиссёр: Дерек Сиенфрэнс

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 2 часа 5 минут

О чём фильм. Джеффри Манчестер (Ченнинг Татум) - бывший рейнджер армии США - прославился тем, что ограбил несколько десятков ресторанов сети Макдоналдс. И делал он это, проникая через прорезанные отверстия в крыше. За это он получил прозвище Грабитель с крыши. При этом преступник был невероятно вежливым и добрым к сотрудникам, которым "посчастливилось" работать в смену ограбления. Но однажды Джеффри всё же ловят. Вот только ненадолго: пронырливому грабителю удаётся сбежать из тюрьмы. И он находит себе временное убежище в магазине игрушек. Там он надеялся переждать полгода, прежде чем скроется с радаров полицейских с поддельными документами. Однако его планы начинают рушиться, когда Джеффри влюбляется в Ли (Кирстен Данст) - сотрудницу магазина.

Что интересного. Самое удивительное, что фильм основан на реальной истории Джеффри Манчестера. Даже сам режиссёр Дерек Сиенфрэнс был убеждён, что на интервью Джеффри кормил его баснями о своих приключениях в магазине. Но когда он спросил офицеров, проводивших арест Манчестера, правда ли это, те подтвердили слова грабителя. Чтобы не изменять фактам, на роль водителя грузовика пригласили человека, который реально помог Манчестеру сбежать из тюрьмы. Многие из показанных в фильме сотрудников правоохранительных органов тоже реально участвовали в поимке Манчестера. Изначально Джеффри Манчестер хотел, чтобы его сыграл "более уродливый" актёр, а не Ченнинг Татум. Однако пообщавшись с голливудской звездой, преступник заявил, что у них с Ченнингом много общего - они оба очень привлекательны.

Кому не понравится. Фильм вызовет негативную реакцию у тех, кто считает, что снимать фильмы о преступниках и романтизировать их действия - это аморально. А ещё выбор подобных героев расшатывает у людей границы понимания приемлемого в обществе поведения, которое не угрожает свободе и благополучию других людей.

Чудовище внутри меня (18+)

Режиссёр: Тайн Рафаэли, Антонио Кампос

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 8 серий по 49 минут

О чём сериал. Некогда популярная и перспективная писательница Агата Виггс (Клэр Дэйнс) после гибели своего сына потеряла всякий смысл не только писать, но и жить. Но неожиданно её внимание привлекает новый сосед - влиятельный магнат Найл Джарвис (Мэттью Риз). Он долгое время оставался главным подозреваемым в деле об исчезновении жены. Агата в равной степени и очарована, и напугана новым соседом, поэтому решает узнать, что случилось с женой Найла. Однако пока женщина пытается понять, кем является сосед на самом деле, ей приходится столкнуться с тем, что она не знает, что скрывается в глубине её собственной души.

Что интересного. Создатель проекта Гейб Роттер вынашивал идею сериала семь лет, прежде чем получить разрешение на съёмки. А стоит понимать, что для киноиндустрии, где тренды меняются со скоростью света, это почти вечность. Изначально роль Клэр Дейнс писалась для мужчины, однако когда сценарист Гейб Роттер поменял пол главному герою, продюсеры увидели потенциал в истории об одержимой писательнице, а не писателе. Актриса Клэр Дейнс чувствовала себя в образе психически нездоровой женщины вполне комфортно: она много лет исполняла роль агента ЦРУ с биполярным расстройством в сериале "Родина" (18+). Кстати, кресло шоураннера "Чудовища…" занял Ховард Гордон - он же продюсер "Родины".

Кому не понравится. Тем, кто уверен, что в 2025 году сериалы про паранойю и соседей-убийц уже не актуальны.

Битва за битвой (18+)

Режиссёр: Пол Томас Андерсон

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 2 часа 42 минут

О чём фильм. Сейчас Боб Фергюсон (Леонардо ДиКаприо) ведёт тихую жизнь в Южной Калифорнии и воспитывает 16-летнюю дочь (Чейз Инфинити) со всеми прелестями пубертата. Но в 2000-х годах его знали как Пэта Калхуна, и он вместе со своей женой Перфидией (Тияна Тейлор) состоял в леворадикальной экстремистской группировке "Френч-75". За мятежниками тогда охотился полковник Стив Дж. Локджо (Шон Пенн). После долгого противостояния Локджо удалось-таки посадить за решётку Перфидию. С тех пор прошли годы. Локджо заработал пару десятков лишних медалей на грудь за верную службу отечеству и теперь идёт за Бобом и его дочерью, чтобы закончить начатое дело.

Что интересного. Этот криминально-драматический фильм снят с элементами сатиры, чёрной комедии и экшена. Картина представляет собой вольную адаптацию романа Томаса Пинчона "Винляндия", который рассказывает о бунтарских 1960-х годах. Съёмки заняли более семи месяцев, а основной локацией стали, конечно, просторы засушливой Калифорнии и Эль-Пасо в Техасе.

Кому не понравится. Тем, кто считает, что Леонардо ДиКаприо не идёт роль отвязного радикала. Фильм не вызывает положительных эмоций, он скорее заставит вас задуматься о том, что жестокость порождает ещё большую жестокость, и прервать этот круговорот насилия сложно. Поэтому, если вы хотите провести свой выходной так, чтобы от него осталось приятное послевкусие, не смотрите этот фильм.

