Расписание выхода сериала «Жар» с Марком Эйдельштейном
27 ноября состоится премьера сериала «Жар» со звездой «Аноры» Марком Эйдельштейном в главной роли. Криминальное шоу расскажет историю самовлюблённого шеф-повара Марка, которого со скандалом выгоняют из элитного ресторана Москвы. Находясь в тяжёлом положении, он берёт в напарники молодого парня Аарона, который мечтает открыть свой ресторан. В поисках инвестиций герои оказываются в должниках у сербской мафии и теперь им необходимо защитить себя и своих близких.
Всего в первый сезон войдёт восемь серий — все они выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре «Иви». Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
1-я серия — 27 ноября
2-я серия — 27 ноября
3-я серия — 27 ноября
4-я серия — 27 ноября
5-я серия — 27 ноября
6-я серия — 27 ноября
7-я серия — 27 ноября
8-я серия — 27 ноября