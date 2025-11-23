Восемь постеров известных фильмов в стиле «Зверополиса»

Создатели мультфильма «Зверополис» славятся своим умением рассмешить зрителей. Сколько забавных сценок принесла нам первая анимационная лента! И юмор распространяется не только на саму картину и происходящее в ней, но и на промо-кампании, споровождающие презентацию мультфильма. Однажды мы уже освещали в своей статье такое явление. И вот, Disney вновь представили пародийные постеры в стиле «Зверополиса», отсылающие к другим картинам. Давайте рассмотрим их вместе с Тлум.Ру.

Студия выпустила пародийные постеры, которые отсылают к восьми фильмам: «Моана», «Рапунцель: Запутанная история», «История игрушек 5», «Суперсемейка 3», «Аватар: Огонь и пепел», «Дьявол носит Prada 2», «Фантастическая четвёрка» и «Мандалорец и Грогу».

Надеемся, сама премьера не уступит в оригинальности и юморе этому ходу создателей.