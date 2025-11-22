Мэра в сериале «Из многих» сыграл настоящий мэр Альбукерке

Зрители заметили интересную деталь в сериале «Из многих» от автора «Во все тяжкие». В четвёртом эпизоде шоу под названием «Пожалуйста, Кэрол» появляется мэр Альбукерке, которого сыграл настоящий мэр этого города из реальной жизни.

Самого чиновника зовут Тим Келлер. Он занимает должность мэра Альбукерке с 2017 года до сегодняшнего дня. В эпизоде он появляется ненадолго и контактирует с главной героиней шоу. В финальных титрах серии он указан как «мэр Тим».

Судя по всему, автор сериала Винс Гиллиган решил таким образом показать город актуальней. Интересно, что в 2025 году Келлер снова баллотируется на переизбрание, а уже 9 ноября ему предстоит пройти второй тур выборов.

«Из многих» рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События разворачиваются в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир. Всего в первый сезон войдёт девять серий.