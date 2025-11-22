По каким дням будет выходить второй сезон сериала «Черное облако»

Расписание выхода 2-го сезона сериала «Чёрное облако»
28 ноября стартует второй сезон сериала «Чёрное облако». Сюжет продолжения развернётся спустя полгода после финала первого. Оксана теперь живёт в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра и не помнит, что натворила. Девушка смутно подозревает, что её привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Теперь ей предстоит вспомнить, что она сделала.
Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатре Okko каждую пятницу. Премьера финальной серии состоится 16 января.
Расписание выхода второго сезона сериала «Чёрное облако»
- 1-я серия — 28 ноября
- 2-я серия — 5 декабря
- 3-я серия — 12 декабря
- 4-я серия — 19 декабря
- 5-я серия — 26 декабря
- 6-я серия — 2 января
- 7-я серия — 9 января
- 8-я серия — 16 января