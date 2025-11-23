Азарт дороже денег: самые опасные трюки каскадеров в кино

115 лет назад в США был совершен первый в мире кинотрюк. Каскадер прыгнул в реку из горящего воздушного шара. О самых ярких трюках в истории «Вечерней Москве» рассказал столичный каскадер Илья Лебедов.

© Вечерняя Москва

Стать каскадером в кино можно так же, как и актером. Во-первых, надо безумно любить кино. Во-вторых, надо получить образование. В театральном вузе или в специализированном училище. В-третьих, нужны постоянные тренировки. Вы всегда должны быть в форме. А дальше все, как и у актеров. Составляете резюме, отправляете его. Ходите на пробы и надеетесь получить роль. Сейчас в России не так много каскадеров, профессия востребованная. Как правило, каскадерам платят за съемочный день. В столице это примерно 10 тысяч рублей за смену. Но многое зависит от того, какие трюки от вас требуются. Если это простые падения на месте или драки, заплатить могут и меньше. За трюк с автомобилем или огнем дают по 20 тысяч или больше. Но вообще в эту профессию идут не за деньгами. А за постоянным адреналином. Сегодня меня перевернут в авто, завтра мной выстрелят из пушки, а послезавтра — сбросят с крыши. Без травм, конечно, не обходится. Приходится посещать больницу где-то два-три раза в год.

Прямо по трафику

Трюк можно увидеть в фильме 1980 года «Петровка, 38». Эффектную погоню сняли в настоящем уличном движении Москвы, без перекрытий. Для создания эффекта прыжков машин через трамплины были построены специальные пандусы, которые красили в цвет асфальта.

Верхом на колеснице

Один из самых известных классических трюков — из фильма «Бен-Гур» 1959 года. Актера подменил каскадер Джо Канатт. Трюк едва не стоил ему жизни. На полном ходу, а это около 35 км/ч, каскадер врезался в препятствие, и его выбросило из колесницы. Чудом он успел захватиться за борт и отделался лишь травмой руки.

Наши пираты

На Западе многих актеров дублируют наши соотечественники. Например, трюки за знаменитого Джонни Деппа часто делает наш соотечественник Владимир Орлов. Он работал с ним в фильмах «Пираты Карибского моря», «Турист» и многих других. Всего он снялся более чем в трех десятках картин. Иногда он даже предлагал поменять какие-то трюки в кадре. Например, в первой части фильма во время штурма и обстрела города Порт-Ройал, когда ядро попадало в дом, люди должны были скатываться по лестнице. А Орлов предложил, чтобы они прыгали и падали с балкона. Так и сняли.

Против ветра

Самым дорогим трюком в истории кино на момент 1993 года стала сцена из фильма «Скалолаз». Рекорд даже зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса. Британский каскадер Саймон Крейн переправлялся по тросу между двумя самолетами на высоте 4752 метра. Ветер был настолько сильным, что эпизод так и не смогли доснять с первого раза. На подступах ко второму самолету исполнителя вынесло порывом, трос закрутило, и дублеру пришлось срочно прыгать, раскрыв парашют. Однако эпизод все равно попал в фильм. Интересно, что перед этим Крейну не удалось застраховать свою жизнь ни в одной компании. Все отказались, когда узнали, что он собирается провернуть.

Страшно смотреть

Один из самых первых киношных трюков исполнил легендарный комедийный актер Бастер Китон. В фильме «Пароходный Билл» 1928 года на актера должна была упасть стена. Подготовились основательно. Внутри дома, где стоял Китон, была специально подготовленная ниша для актера, так что все было безопасно. Но со стороны трюк выглядел так страшно, что многие из съемочной группы удалились с площадки на время съемок.

Многолетняя борьба каскадеров за специальную номинацию на премии «Оскар» наконец подошла к концу. С 2028 года профессионалам будут выдавать статуэтку за «Достижения в области постановки трюков, то есть первыми награжденными станут фильмы, вышедшие в 2027 году. Это стало возможно благодаря многолетним усилиям сообщества, в том числе и благодаря прошлогоднему фильму с Райаном Гослингом «Каскадеры». Его срежиссировал каскадер Дэвид Литч. Приключенческий комедийный боевик отлично показывает изнанку профессии и ее сложности.

Прыжок веры

Никакой список трюков не может обойтись без фильмов с Джеки Чаном. Один из самых опасных трюков в своей карьере он исполнил в фильме «Полицейская история» 1985 года. Там герой Джеки прыгает на длинный шест в торговом центре, мчится по нему вниз с высоты пяти этажей, попутно разрывая гирлянды. А в конце на полной скорости Джеки Чан разбивает стеклянный павильон и падает на пол. За все это артист расплатился ожогом рук третьей степени, вывихом тазовой кости и серьезными повреждениями позвоночника.

ЯРКИЕ ПРИЕМЫ НАШЕГО КИНО

Один из самых богатых на трюки отечественных фильмов — «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова 1974 года. Там есть все: и самолет на шоссе сажают, и ВАЗ-2103 на трамплине прыгает, и «Москвич» переворачивается и по желобу скатывается на крышу «Жигулей». И даже заправку взрывают.

Зрелищной была советская трилогия про «Неуловимых мстителей». Один из самых сложных трюков исполнил актер Василий Васильев в роли Яшки-цыгана. В первом фильме он прыгал с лошади на карету, а затем на лошадь в упряжке.

Очень тяжелым в подготовке был русский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор». Исполнитель главной роли Тихон Жизневский много месяцев тренировался, чтобы самостоятельно участвовать во всех драках в кино. Среди противников Майора Грома много каскадеров, ведь после получения удара им предстояло скатываться по лестницам и падать с большой высоты.

Еще один зрелищный советский фильм — «Место встречи изменить нельзя». Там был выполнен один из самых сложных комплексных советских кинотрюков — сцена погони муровцев за Фоксом. Пусть погоня занимает всего несколько минут, снимали ее на протяжении месяца.

БЕРЕГИСЬ, АВТОМОБИЛЬ!

Вращение на месте (дрифт «пончик»)

Этот трюк выполняется путем резкого выворота руля, нажатия на ручник и сброса сцепления при высоких оборотах двигателя, что приводит к вращению автомобиля вокруг своей оси.

Прыжки через препятствия

Перепрыгивание через автомобили, рампы или другие преграды. Этот трюк требует мощного автомобиля и отличной подготовки.

«Вилли» (езда на заднем колесе)

В основном выполняется на мотоциклах, но существует и версия для автомобилей, когда машина едет на задних колесах.

Перевороты

С использованием специального оборудования автомобиль может совершить переворот в воздухе.

Лобовое столкновение

Трюк исполняется на скорости до 50 км/ч. Часто выполняется без участия водителя. Камера и пиротехника могут сделать его даже более опасным, чем реальная авария на дороге. Повреждения авто должны быть минимальными. Это позволяет использовать их десятки раз в течение дня.

Столкновения пешехода с автомобилем

Часто снимаемый трюк. Автомобиль, сбивающий каскадера, должен двигаться особым образом. Машина едет со скоростью до 60 км/ч, так чтобы каскадер-пешеход не получил травму.