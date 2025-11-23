Когда выйдут финальные серии третьего сезона «Вампиров средней полосы»

Онлайн-кинотеатр Start раскрыл дату выхода финальных серий третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Премьера заключительных эпизодов шоу состоится в феврале 2026 года.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/1538b49bd65bbd80c75a7f826f7133a3"/>

Сюжет третьего сезона рассказывает о масштабном противостоянии двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа, а также молодые брат и сестра Стефан и Мия. Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами.

Премьера пятой серии сезона состоится 28 ноября. После этого, шоу уйдёт на перерыв и вернётся с пятью оставшимися эпизодами в феврале. Точная дата выхода серий станет известна позже.