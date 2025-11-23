Критики оценили фильм «Гамнет» с Полом Мескалем

27 ноября состоится мировая премьера фильма «Гамнет» — исторической драмы, с Полом Мескалем («Гладиатор 2») в главной роли. Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 88% свежести.

Обозреватели хвалят режиссуру Хлои Чжао: пишут, что она сняла самый красивый фильм в своей карьере. Картину рекомендуют смотреть именно на большом экране, чтобы можно было понять глубину кадров. Ругают ленту за слишком тяжёлые философские смыслы, которые могут быть непонятны простым зрителям.

Что пишут критики о фильме «Гамнет»:

Совершенно разрушительная, глубоко эмоциональная и прекрасная, искренняя трагедия, которую только Хлоя Чжао могла воплотить с таким изяществом. Она мастерски передаёт глубину переживаний героев, напоминая нам о необходимости ценить каждый момент в жизни.

«Гамнет» запечатляет красоту природы, жестокость горя и стойкость человеческих отношений. Этот фильм стоит посмотреть в кинотеатре, чтобы почувствовать каждый порыв ветра и каждый скрип дерева.

Концовка вызывает такой эмоциональный взрыв, что довела меня до слёз. Я отец и большой поклонник Шекспира, поэтому эта история ещё раз напомнила мне о силе искусства и исцеления.

«Гамнет» — это фильм, изобилующий отвлекающими визуальными и звуковыми решениями, которые отражают недавний осознанный стиль Чжао, стремящийся к эмоциональной грандиозности. Но в конечном итоге фильм оказывается пустым.

«Гамнет» — настоящая приманка для «Оскара» (высокоинтеллектуальная основа, максимум слёз и эмоций), но он слишком интеллектуальный для простого зрителя.

«Гамнет» представляет собой экранизацию одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленной истории из жизни сына Шекспира по имени Хэмнет, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына.