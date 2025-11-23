Сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли миллиарда рублей

23 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 1 млрд рублей. По данным ЕАИС, именно такого высокого результата картина достигла за 11 дней проката — она официально вышла в российских кинотеатрах 13 ноября. Фильм также стал самой кассовой зарубежной лентой 2025 года, вышедшей в России.

© кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев в триквеле вновь воплотили на экране Джесси Айзенберг («Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив») и Морган Фриман («Тёмный рыцарь»). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится». Он также был постановщиком предыдущих картин серии.