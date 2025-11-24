Завершились съемки «Очень страшного кино 6»

Съёмочный процесс «Очень страшного кино 6» завершён. Премьера комедийного фильма состоится 12 июня 2026 года. Над сценарием работали Марлон Уэйанс вместе со своими братьями Киненом Айвори и Шоном.

В написании истории братьям Уэйфанс помог Рик Альварес («Белые цыпочки»). Детали сюжета, имя режиссёра и полный актёрский состав предстоящей картины пока не раскрываются. Съёмки фильма должны стартовать до конца 2025 года.

Первая часть серии вышла в 2000 году. Суммарно фильмы серии собрали около $ 900 млн в мировом прокате, став одной из самых кассовых хоррор-франшиз в истории.

