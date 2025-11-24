Netflix уже работает над четвертым сезоном «Ночного агента»

По данным источников Deadline, в Netflix уже работают над четвёртым сезоном «Ночного агента». Популярный боевик получил налоговый кредит в размере $ 31,6 млн в Калифорнии для переезда в Лос-Анджелес, что открывает путь к запуску 4-го сезона. (Четвёртый сезон пока официально не заказан, но сценаристы уже приступили к работе.)

«Ночной агент» переезжает — и в процессе приближается к продлению на 4-й сезон. Популярный боевик Netflix от Sony Pictures Television получил налоговый кредит в размере 31,6 млн долларов (40%) в Калифорнии для переезда в Лос-Анджелес, что открывает путь к запуску 4-го сезона. (Четвёртый сезон пока официально не заказан, но сценаристы уже приступили к работе.)