Кассовые сборы фильма «Хищник: Планета смерти» достигли новой отметки

Фильм «Хищник: Планета смерти» собрал в мировом прокате $ 150 млн: из них $ 76 млн пришлись на прокат в США, а $ 83 млн — на международный прокат.

По сюжету молодой охотник Дек, изгнанный из своего клана, отправляется на опасную планету Калиск, на которой обитают смертельно опасные существа. Дек решает поохотиться на местную живность, а помогает ему девушка-андроид Тия.

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоялась 7 ноября — «Планета смерти» получила в основном тёплые отзывы от критиков и обычных зрителей, которые высоко оценили ленту. Главную роль исполнила Эль Фаннинг, звезда «Неонового демона» и других лент.