Джеймс Кэмерон стал постановщиком фильма-концерта знаменитой певицы

По данным Deadline, режиссёр «Аватара» Джеймс Кэмерон выступил одним из постановщиков фильма-концерта Билли Айлиш под названием Hit Me Hard and Soft. Вторым постановщиком выступит сама певица.

Прошло немало времени с тех пор, как Paramount выпустила в кинотеатрах концертный фильм. Одним из самых заметных стал концертный фильм 2011 года «Джастин Бибер: Никогда не говори «никогда»» в формате 3D, который собрал $ 73 млн долларов в прокате внутри страны и почти $ 100 млн.

Зарубежная премьера ленты состоится 20 марта 2026 года. От фильма-концерта Билли Айлиш наверняка тоже ожидают больших сборов прокате.