Режиссер Шахназаров: «Кино победило литературу»

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров выступил за введение в школах обязательных кинопоказов. Он уверен, что в современную эпоху киноискусство превзошло по значимости литературу.

Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров, занимающий пост гендиректора «Мосфильма», заявил о необходимости ввести в школьную программу обязательный просмотр отечественных кинокартин. По его мнению, в современной культуре «кино победило литературу», поэтому знакомство с золотым фондом отечественного кинематографа должно быть обязательным для учащихся.

Данная инициатива уже нашла поддержку на государственном уровне. Минпросвещения РФ по поручению президента Владимира Путина разработало список из 100 фильмов, призванных расширить культурный кругозор школьников и развить их эстетический вкус. Шахназаров, участвовавший в составлении перечня, подчеркивает: без обязательного просмотра дети могут никогда не познакомиться с классикой российского кино. Рекомендуется использовать фрагменты этих картин на уроках литературы, истории, музыки и изобразительного искусства. Об этом рассказал Шахназаров в интервью каналу "Спас".

