Депп не пострадает: Голливуд ждет слияния Netflix и Warner Bros. Discovery

Если Paramount Skydance, Comcast Corp. или Netflix купят Warner Bros. Discovery, это не ударит по Голливуду и гонорарам актеров, заявил НСН Давид Шнейдеров.

© Джонни Депп в фильме "Мордекай"

Слияние и покупка киностудий – это нормальный процесс для Голливуда, а за монополиями в США жестко следят, рассказал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Paramount Skydance, Comcast Corp. и Netflix Inc. сделали предложения о покупке Warner Bros. Discovery (WBD) или части ее активов, пишет The Wall Street Journal. WBD владеет рядом медиа-брендов, таких как HBO, DC Comics, CNN и Cartoon Network. На фоне финансовых проблем и долгов руководство Warner Bros. Discovery сначала планировало разделить бизнес, а в октябре 2025 года вовсе выставило его на продажу. Шнейдеров рассказал, как это скажется на рынке.

«В Америке жесткие антимонопольные органы, они будут это решать. В целом это не имеет прямого отношения к производству полнометражных игровых фильмов. Поэтому не уверен, что это приведет к страшному монополизму. Но в любом случае службы будут решать, допускать ли это объединение или нет. За сделкой будут внимательно следить, поэтому монополии я не жду. Студия New Line Cinema в свое время вошла в состав Warner Bros., киноиндустрия от этого не развалилась, Голливуд не умер. Эта студия считалась мейджором, но они не выдержали конкуренции на рынке. Такое бывает, это нормальный абсолютно процесс. Как говорилось в «Крестном отце», ничего личного, только бизнес», - отметил он.

По его словам, на гонорарах актеров это не отразится.

«Если, условно, Джонни Деппу платили 30 миллионов за фильм, ему и будут платить столько. Государству выгодно, что из этих миллионов он заплатит огромные налоги. Это может отразиться на втором юните, на осветителях и прочих специалистах. Но массовых увольнений не будет, кто работать будет? Ничего катастрофического», - заключил собеседник НСН.

Любую из возможных конфигураций сделки будут проверять антимонопольные органы США. Если активы купит Netflix, это приведет к слиянию стриминга с его главным конкурентом HBO Max. Договоренность с Comcast или Paramount приведет к риску монополии в кинопроизводстве: первой принадлежит Universal Pictures, а второй - Paramount Pictures, которые наравне в Warner Bros. считаются крупнейшими мейджорами и основателями Голливуда.