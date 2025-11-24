Франшизу «Иллюзия обмана» перезапустят

После выхода третьей части фильма «Иллюзия обмана» продюсер Бобби Коэн раскрыл первые детали о следующей части. По его словам, четвёртая лента серии станет новой вехой для франшизы о фокусниках.

Коэн отмечает, что в «Иллюзии обмана 4» героям не придётся прятаться, они сосредоточатся на том, что получается лучше всего — устраивать грандиозное шоу.

Не раскрывая слишком многого, скажу, что мы немного перезагрузимся. По некоторым причинам герои снова смогут действовать свободнее.

24 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли отметки в 1,05 млрд рублей. Лента удерживает лидерство в отечественном прокате.