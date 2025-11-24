Звезды «Очень странных дел» рассказали о своих любимых фильмах

Американские актёры Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо и Сэди Синк рассказали о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd звёзды «Очень странных дел» назвали по четыре картины, оказавшие на них наибольшее впечатление.

Так, Сэди Синк очень любит комедию «Школа рока» с Джеком Блэком, бельгийскую драму «Близко», хоррор «Лабиринт Фавна» и «В ожидании Гаффмана».

Любимые фильмы Сэди Синк (Макс)

Гейтен Матараццо же очень любит пятый эпизод «Звёздных войн», драму «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри, мультфильм в «Поисках Немо» и драму «Однажды».

Любимые фильмы Гейтена Матараццо (Дастин)

Наконец, Финн Вулфхард выбрал свою четвёрку. В неё вошли в основном ленты конца XX века, включая «Индиану Джонса» и хоррор «Американский оборотень в Лондоне». Кроме того, актёр очень любит «Призрачную нить» Пола Томаса Андерсона.

Любимые фильмы Финна Вулфхарда (Майк)