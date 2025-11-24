Что помешало «Авиатору» взлететь в прокате

Сборы фильма «Иллюзия обмана 3» вновь подтвердили интерес российской аудитории к качественному зарубежному кино. Картина «Авиатор» при этом получила смешанные отзывы зрителей в премьерный уикенд, что уже отразилось на кассу, сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

По данным ЕАИС Фонда кино, кассовые сборы режиссера Рубена Фляйшера «Иллюзия обмана 3» в России преодолели отметку в 1 миллиард рублей. Второй результат уикенда показал релиз для семейной аудитории «Маша и Медведи» (75,8 миллиона рублей). Тройку лидеров замкнул фильм Егора Михалкова-Кончаловского «Авиатор» по одноименному роману Евгения Водолазкина (75,6 миллиона рублей). Исаев отметил, что общая касса выходных - достойная. «Авиатору» же помешало в прокате противоречивое сарафанное радио.

«В целом уикенд на четверочку. Мы наблюдали за существенно большими цифрами на протяжении последних недель, когда стартовали крупные российские новинки. Однако "Иллюзия обмана 3" продолжает потрясающе держаться на вершине бокс-офиса, доказывая, что российский зритель хочет смотреть качественное зарубежное кино, когда оно выходит в полноценный официальный прокат. Отметка в миллиард рублей на втором уикенде после премьеры - позитивный фактор для картины и прокатчика. Катастрофический провал «Авиатора», конечно, расстроил. У картины очень неоднозначная реакция, сарафанное радио. Большому количеству зрителей она не понравилась, что, отразилось на цифрах. Жаль, что большой российский проект с топовыми актерами по очень яркому, современному литературному первоисточнику получился настолько невыразительным. Увы, ожидания индустрии и зрителей от этого релиза не оправдались. Фильм не взлетел сразу и уже не отыграет», - рассказал он.

Как добавил собеседник НСН, фильму «Маша и медведи» одержать победу в конкуренции помогла ставка на семейного зрителя и выбор актрисы на главную роль.

«"Маша и медведи»"- очередной семейный релиз и топтание на бренде наших русских народных сказок. Плюс любимая зрителями актриса Вита Корниенко в главной роли, наверное, привела в кино свою большую армию фанатов. Потому свежий семейный релиз смог обойти «Авиатора», несмотря на масштаб этой драматической картины», - заявил Исаев.

С 20 ноября в российский прокат также вышла расширенная версия фильма «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева с участием Сергея Безрукова и Никиты Кологривого. Она доступна исключительно в кинотеатрах, выпуск на цифровых платформ и телевидении не запланирован. Обновленная версия уже добавила в общую кассу картины 39,6 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».