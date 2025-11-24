Известна дата премьеры сериала «Склиф» с Кристиной Асмус

Уже 2 декабря на "Кинопоиске" начнется показ многосерийной медицинской драмы "Склиф" режиссера Марии Агранович - истории о враче института скорой помощи Евгении Покровской (Кристина Асмус), которая каждую смену борется за спасение жизней пациентов. За проектом стоит телеканал ТНТ. Также сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах KION, PREMIER и "Иви".

© Российская Газета

Героиня Кристины Асмус - хирург-травматолог Евгения Покровская. Она каждый день борется за жизни пациентов и стремится построить карьеру. Наконец, ей представился шанс получить то, к чему она стремилась всю жизнь. Однако за привилегированную ставку в больнице ей придется конкурировать со своим коллегой Романом Поликарповым (Матвей Лыков). Осложнение - их также связывают личные отношения. Теперь цель Покровской - преодолеть гендерные стереотипы.

В ролях также: Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семён Серзин, Софья Каштанова, Оксана Стрельцова, Александр Тютин, Анастасия Гайворонская и другие.

Съемки сериала проходили в Москве на территории кинозавода "Москино", где были построены декорации, полностью воссоздающие приемное отделение, палаты и операционные НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Матвей Лыков, исполнитель главной роли, рассказывает: "Для меня очень важно учиться чему-то новому во время съемок, и в этом плане "Склиф" стал особенным проектом. Мы осваивали тонкости невероятно сложной профессии, которая под силу лишь настоящим героям, ежедневно спасающим человеческие жизни. Вжиться в роль помогала атмосфера на площадке: декорации в точности воспроизводили НИИ имени Склифосовского, создавая ощущение максимального погружения. Уверен, зрители это почувствуют".

2 декабря выйдут две первые серии, дальше проект будет выходить по одному эпизоду в неделю каждый четверг. Всего запланирован показ 16 серий.