Когда состоится премьера криминального сериала «Тоннель»

Расписание выхода криминального сериала «Тоннель»
Уже 1 декабря состоится премьера сериала «Тоннель». Шоу расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 26 декабря, а в день премьеры покажут сразу четыре серии.
Расписание выхода сериала «Тоннель»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 1 декабря
- 2-я серия 1 декабря
- 3-я серия 1 декабря
- 4-я серия 1 декабря
- 5-я серия 5 декабря
- 6-я серия 12 декабря
- 7-я серия 19 декабря
- 8-я серия 26 декабря