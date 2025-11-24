Расписание выхода криминального сериала «Тоннель»

Уже 1 декабря состоится премьера сериала «Тоннель». Шоу расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.

Когда состоится премьера криминального сериала «Тоннель»
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 26 декабря, а в день премьеры покажут сразу четыре серии.

Расписание выхода сериала «Тоннель»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 1 декабря
  • 2-я серия 1 декабря
  • 3-я серия 1 декабря
  • 4-я серия 1 декабря
  • 5-я серия 5 декабря
  • 6-я серия 12 декабря
  • 7-я серия 19 декабря
  • 8-я серия 26 декабря