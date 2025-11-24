Последний фильм Романа Мадянова выйдет в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-премьера комедии «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым в главной роли состоится 29 ноября 2025 года на Kion. Фильм стал одной из последних киноработ актера, скончавшегося в сентябре 2024 года. В роуд-муви о разнице поколений режиссера Павла Воронина также снялись Максим Матузный, Агата Муцениеце, Глеб Бочков, Иван Макаревич, Виктория Клинкова, Ксения Радченко и другие.

Главный герой Виктор Степанович (Мадянов) – дед «старой закалки», строгий и прямолинейный человек, недовольный тем, как воспитывают его внука Лешу (Матузный). Виктор уверен, что современные методы воспитания — слишком «тепличные», и только настоящие испытания могут сформировать характер мужчины. После ссоры с дочерью (Муцениеце) у Виктора Степановича случается сердечный приступ — врач сообщает, что пациенту осталось жить три месяца и даже операция не дает гарантий выздоровления. Отказавшись от лечения, дед предпринимает отчаянный шаг: он похищает своего внука, чтобы вместе отправиться в поездку, полную приключений и дедовских наставлений.

В российский прокат фильм «Мужские правила моего деда» вышел в октябре.