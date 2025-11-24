Известный аниматор резко отреагировал на критику третьего сезона «Ванпанчмена»

Известный японский аниматор Такаши Хашимото резко отреагировал на критику зрителей в адрес третьего сезона аниме «Ванпанчмен».

Мастер, приложивший руку к таким тайтлам, как «Ван Пис», «Евангелион» и «Драгонболл: Супер», указал на то, что сериал ругают те, кто смотрит его бесплатно.

Объём критики со стороны людей, которые нелегально смотрят тайтл за границей, просто поражает. Команда проекта буквально в агонии: никто не собирается делать плохой продукт, но нас ругают за любую ошибку. Ну и где тут найти мотивацию?!

Хашимото также призвал понять авторов и быть более сдержанными при оценке.

Пожалуйста, думайте об авторах по ту сторону экрана, прежде чем набрасывать на вентилятор. Чем больше вы нас травите, тем тем больше сотрудников покинет проект. Это гарантировано, хейт ничем не поможет.

Ранее зрители разгромили третий сезон «Ванпанчмена» за слабые анимации — некоторые утверждают, что в последней серии аниме вообще превратилось в слайд-шоу из разных рисунков. В конце октября режиссёр аниме удалился из соцсетей после постов о том, что такое поведение зрителей вредит команде проекта.