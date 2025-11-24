Что известно об экранизации повести братьев Стругацких с Максимом Матвеевым

Осенью 2025 года завершились съемки российского фантастического сериала «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Когда проект выйдет на экраны, пока неясно, однако уже есть первые подробности о сюжете и сеттинге экранизации. Что известно о грядущей новинке и кто сыграл в сериале, выяснила «Лента.ру».

«Полдень»: главное о сериале

Страна: Россия

Жанр: научная фантастика, триллер

Режиссер: Клим Козинский

Сценарий: Маруся Трубникова

В главных ролях: Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь

Количество серий: 6

Время одной серии: 45 минут

Дата выхода: 2026

Где смотреть: онлайн-кинотеатры Kion и Okko

В 2025 году в разработке находится сразу несколько проектов по книгам братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Это сериал «Трудно быть богом» с Федором Бондарчуком и Сергеем Безруковым, фильм «Отель "У погибшего альпиниста"» с Евгением Цыгановым и сериал «Машина желаний».

Сериал «Полдень» снимают по повести «Жук в муравейнике», которая вышла в 1979 году. Произведение входит в трилогию о Максиме Каммерере и в цикл «Мир Полудня», к нему же относятся «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Полдень XXII» (именно по этой книге и назван цикл) и другие повести, романы и рассказы. Кстати, критики и академики чаще называют цикл «Миром Полдня», а сами Стругацкие вообще именовали его «Возвращение».

В центре событий «Жука» — не столько Максим Каммерер, сколько таинственный прогрессор Лев Абалкин, загадочное прошлое которого скрывают даже от него самого. В сериале их играют Юрий Колокольников и Максим Матвеев.

Дата выхода

Новости о том, что компания «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатрами Okko и Kion приступили к съемкам фантастического сериала «Полдень», появились в июле 2025 года. К октябрю продакшен завершили, однако никаких новостей о дате премьеры не последовало. Точная дата выхода сериала «Полдень» пока неизвестна. В сети предполагают, что это может произойти в 2026 году/

Судя по кадрам с площадки, на которых можно заметить сложные костюмы в духе «Звездных войн» и пришельцев в гриме, проект ждет длительная стадия постпродакшена.

Трейлер

В сентябре создатели «Полудня» выпустили трейлер к будущему сериалу. В нем раскрывается завязка: Лев Абалкин, прогрессор, почти не бывающий на Земле, вдруг тайно возвращается и начинает странно себя вести. Спецслужбы подозревают, что он может быть опасен для планеты. Максиму Каммереру дают задание найти и обезвредить Абалкина.

В ролике показали также Рудольфа Сикорски, начальника Максима в исполнении Леонида Ярмольника, и подругу Абалкина Майю Глумову, которую играет Юлия Снигирь. Там также фигурируют таинственный саркофаг с зародышами и стишок из эпиграфа к повести: «Стояли звери около двери».

Сюжет

Судя по трейлеру, сюжет сериала в основном будет следовать первоисточнику. Однако побуквенного и даже близкого к тексту пересказа от Клима Козинского и Маруси Трубниковой ждать не стоит.

«Можно встретить мнение о том, что лучшие фильмы по Стругацким получаются, когда от оригинального текста достаточно далеко отходят. Я с этим согласен. Вспомним «Чародеев», «Сталкер». В повести «Жук в муравейнике» хороший борется с лучшим во имя добра. В какой-то момент мы поняли, что не можем рассказывать эту историю так, как она раскрывается в романе, потому что экзистенциальному пласту, который там спрятан, нужно найти какое-то реальное, фактическое доказательство на экране»/

«Мы старались бережно обращаться с оригинальным текстом, чтобы попасть в их стиль, чтобы даже придуманные нами сцены выглядели органично. Чтобы герои говорили так, как говорили у Стругацких. И при этом нам пришлось многое переосмыслить, допридумать, чтобы история была понятна сегодняшнему зрителю», — предупредила Трубникова.

Действие сериала происходит в 2278 году. Земля представляет собой коммунистический рай, где господствует гуманизм.

Прошло 25 лет с момента событий, описанных в «Обитаемом острове». Бывшему прогрессору Максиму Каммереру 45, он работает в Комиссии по контролю (КОМКОНе-2), аналоге КГБ или ФСБ. Непосредственный руководитель Каммерера Рудольф Сикорски поручает ему расследовать дело Льва Абалкина. Абалкин — тоже прогрессор, человек, который внедряется в политические элиты других планет с гуманоидным населением и помогает им развивать общество, избегая произошедших на Земле цивилизационных ошибок.

Вместе с группой Лев Абалкин исследовал планету Надежда, погибшую из-за чудовищного эксперимента сверхцивилизации Странников. После контакта с ее представителями прогрессор расправился со своим товарищем и врачом, а затем, против правил, прервал миссию и вернулся за Землю, не отметившись по прибытии.

Теперь Сикорски уверен, что Абалкин узнал все о своем появлении на свет, которое от него тщательно скрывали с детства, и хочет запустить на Земле процесс, подобный тому, что уничтожил Надежду. Каммереру нужно выследить его и остановить. У повести Стругацких «Жук в муравейнике» открытый финал. Оставят ли его создатели сериала, пока неизвестно.

По замыслу Стругацких, «Жук в муравейнике» — это не только детектив, в котором Максим Каммерер должен найти Льва Абалкина и узнать его загадочную историю. Это в том числе драма о человеке, который оказался в эпицентре теории заговора.

«Мой персонаж ― глубоко несчастный человек, которого без объяснения причин, руководствуясь достаточно умозрительными доводами, выбрали аутсайдером, отшельником. Его лишили единственного любимого человека и запретили возвращаться домой. Вообще, это история про безответственность по отношению к ближнему, про то, как человек из-за своей гордыни, неспособности принять разумное решение, из-за своей слабости и нежелания расставаться с удобствами фантазирует себе теории заговора и так становится причиной рождения чудовища», — говорил в интервью актер Максим Матвеев, сыгравший в проекте Албалкина.

Актеры и роли

Максим Матвеев («Триггер», «Чужие деньги») — Лев Абалкин, прогрессор, сбежавший с планеты Надежда на Землю. Матвеев рассказывает о своем герое как о человеке, которого долго лишали возможности реабилитации и который в итоге заработал серьезное посттравматическое стрессовое расстройство.

Юрий Колокольников («Крюк», «Крылья империи») — Максим Каммерер, сотрудник спецслужбы, которому поручено найти и остановить Льва Абалкина. «Максим Каммерер — проводник. Его миссия кажется глобальной — спасти человечество. На самом деле это, конечно же, путь к самому себе», — делился Колокольников.

Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита», «Великая») — Майя Глумова, одноклассница, подруга детства и возлюбленная Абалкина. Сотрудница спецфонда института внеземных культур. По словам актрисы, ее героиня разрывается между любимым мужчиной, страхом за свою безопасность и благополучие сына.

Леонид Ярмольник («Француз», «Мастер и Маргарита») — Рудольф Сикорски, спецслужбист, прогрессор, начальник Максима Каммерера. Был куратором программы, одним из условий которой было сокрытие от Абалкина его истинного происхождения.

Евгений Сангаджиев («Между нами химия», «Брестская крепость») — Тристан, друг и наблюдающий врач Абалкина. С его кончины начинается преследование прогрессора.

Наледи Никита Тау (дебют) — Щекн, представитель расы голованов с планеты Саракш. Вместе с Абалкиным работал в миссии на планете Надежда, а затем числился членом дипломатической миссии голованов на Земле.

Производство

Снимают «Полдень» режиссер Клим Козинский и оператор Генрих Медер, до этого работавшие над сериалами «13 клиническая» (2022) и «Первый номер» (2024). Сценарий написала Маруся Трубникова, автор «The Телок» (2022) и «Порта» (2019).

И история, и сам мир «Полудня» будут во многом отличаться от оригинала братьев Стругацких. Это касается не только противостояния Максима Каммерера и Льва Абалкина, но и образа Земли будущего. Чтобы создать мир таким, каким его видели Стругацкие, потребовалось бы бесконечное количество предметов и декораций, рассказывал Клим Козинский. Осуществить это сложно, поэтому создатели решили сделать атмосферу будущего в японском духе — «из тепла и света», ведь один из братьев Стругацких был японоведом.

«С точки зрения русского менталитета, японские дома со стенами из бумаги, светлыми комнатами, красивыми миниатюрными чайными принадлежностями мягко красивы и источают доброжелательность. В этом я нашел какое-то решение. Нужно было найти эти элементы в Москве и добавить атмосферу, в которой человек на первом месте», – Клим Козинский, режиссер «Полудня».

А вот в создании декораций для планеты Надежда и костюмов для ее обитателей отталкивались от обратного. Надежда радиоактивна, ее поверхность серая и выжженная, ее покрывают камни и густой туман. Частично в съемках сцен на Надежде использовали реальные декорации, частично — современные технологии. Причем костюмы и внешность для массовки — болезненных местных жителей с желтой кожей и красными глазами — делали по-старинке, без пластического грима.

Кстати, в создании образа одного из второстепенных персонажей — Щекна — авторы сериала отошли от оригинала очень далеко. В книге Стругацких Щекн был из расы голованов — собакоподобных разумных существ, обладающих высоким интеллектом. В «Полудне» Щекна сделали человеком, его играет Наледи Никита Тау, известный в основном по рекламе и роликам в TikTok и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).