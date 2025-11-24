Лучшие британские сериалы всех времен: 30 проектов, которые стоит посмотреть

Одним из главных сериальных открытий 2025 года стал «Переходный возраст» — смелый мини-сериал о подростке, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. За год до этого все вокруг обсуждали «Олененка» — откровенную историю комика-неудачника, ставшего жертвой сталкинга. Оба этих проекта сняты в Великобритании — как и множество других сериалов, которые точно стоит увидеть. «Лента.ру» публикует 30 лучших британских сериалов всех времен. В эту подборку вошли и безусловные легенды вроде «Шерлока» от «Би-би-си», и менее известные (но не менее крутые) шоу.

«Монти Пайтон: Летающий цирк»

Годы выхода: с 1969 по 1974

Оригинальное название: Monty Python's Flying Circus

Жанр: комедия

Режиссеры: Йен МакНотон и Джон Ховард Дейвис

Сколько серий: 45 (4 сезона)

Длительность одной серии: 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.8

В главных ролях: Грэм Чепмен, Джон Клиз, Терри Джонс, Майкл Пэйлин

Абсурдный скетч-сериал от легендарной команды «Монти Пайтона». Шесть юмористов смело пародируют нормы британского телевидения и ломают привычные юмористические шаблоны.

Короткие, яркие и местами слишком сюрреалистичные скетчи «Монти Пайтона» могут не иметь логического завершения, а их героями становятся самые разные герои — от Юлия Цезаря до голого пианиста. В «Летающем цирке» не стоит искать логики — это просто очень непонятно, легко и смешно.

«Дживс и Вустер»

Годы выхода: с 1990 по 1993

Оригинальное название: Jeeves & Wooster

Жанр: комедия

Шоураннер: Клайв Экстон

Сколько серий: 23 (4 сезона)

Длительность одной серии: 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.4

В главных ролях: Хью Лори, Стивен Фрай, Ричард Диксон, Роберт Доуз

Дуэт молодого Хью Лори и Стивена Фрая в одной из самых остроумных британских комедий. Талантливый дворецкий спасает своего недалекого господина, который частенько попадает в нелепые ситуации.

Великобритания, конец ревущих двадцатых. Юный аристократ Берти Вустер (Хью Лори) не отличается умом и сообразительностью. Он привык прожигать жизнь по максимуму и становится жертвой собственной наивности. Хорошо, что рядом с Вустером всегда есть находчивый камердинер Дживс (Стивен Фрай), который точно знает как выпутаться даже из самых пикантных ситуацию.

«Книжный магазин Блэка»

Годы выхода: с 2000 по 2004

Оригинальное название: Black Books

Жанр: комедия

Создатели: Дилан Моран и Грэм Линехен

Сколько серий: 18 (3 сезона)

Длительность одной серии: 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.4

В главных ролях: Дилан Моран, Билл Бэйли, Тэмсин Грег, Саймон Пегг

Черная комедия о саркастичном продавце книг, который презирает всех вокруг. В главной роли — ирландский комик Дилан Моран.

Циничный Бернард Блэк (Дилан Моран) владеет книжным магазином Black Books. Правда продавец из него никудышный: Бернард пьет и курит прямо на рабочем месте, выгоняет посетителей и ненавидит, когда кто-то пытается купить у него книги.

У Блэка есть нелепый, но очень ответственный помощник Мэнни (Билл Бэйли). Он безуспешно пытается хоть как-то исправить плачевное положение, в котором оказалась лавка (у него, естественно, ничего не получается). В соседнем магазине работает Фрэн (Тэмсин Грег) — давняя подруга Бернарда, которая мечтает наконец устроить личную жизнь.

«Майти Буш»

Годы выхода: с 2003 по 2007

Оригинальное название: The Mighty Boosh

Жанр: музыкальная комедия, фэнтези

Создатели: Джулиан Бэррэтт, Ноэль Филдинг и другие

Сколько серий: 20 (3 сезона)

Длительность одной серии: 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.3

В главных ролях: Джулиан Бэррэтт, Ноэль Филдинг, Майкл Филдинг, Рич Фулчер

Идейный наследник «Летающего цирка Монти Пайтона». В отличие от предшественников, комики из творческого объединения «Майти Буш» не ограничились отдельными скетчами — они умудрились создать целую мультивселенную из своих героев. Здесь много отсылок к британской поп-культуре, цветастых костюмов и странных музыкальных номеров.

В центре сюжета — два неразлучных друга, Винс Нуар (Ноэль Филдинг) и Говард Мун (Джулиан Бэррэтт). Каждую серию они попадают в новое магическое приключение: встречают жутковатого рыбочеловека по имени Старый Грегг, ищут фонтан вечной молодости или пытаются выжить во время Бабкогеддона.

«Гуща событий»

Годы выхода: с 2005 по 2012

Оригинальное название: The Thick of It

Жанр: комедия

Создатель: Армандо Ианнуччи

Сколько серий: 21 (4 сезона)

Длительность одной серии: 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.7

В главных ролях: Крис Эддисон, Джеймс Смит, Питер Капальди, Джоанна Скэнлэн

Сатирическое мокьюментари, которое высмеивает работу британского правительства.

Малькольм Такер (Питер Капальди) — талантливый, безумно наглый и вечно ругающийся пресс-атташе премьер-министра Великобритании, который терроризирует своих коллег. Под горячую руку Такера попадают все: от простых журналистов до нового министра по социальным вопросам.

У главного героя шоу есть реально существующий прототип — журналист Алистер Кэмпбелл, который занимал аналогичную должность в правительстве премьер-министра Тони Блэра.

«Записки юного врача»

Годы выхода: с 2012 по 2013

Оригинальное название: A Young Doctor's Notebook & Other Stories

Жанр: драма, комедия

Режиссеры: Алекс Хардкасл и Роберт МакКиллоп

Сколько серий: 8 (2 сезона)

Длительность одной серии: 22 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.7

В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Джон Хэмм, Рози Кавальеро, Адам Годли

Британская экранизация одноименного цикла рассказов Михаила Булгакова. В роли юного врача — Дэниэл Рэдклифф.

Россия, 1917 год. Талантливый выпускник мединститута Владимир Бомгард (Дэниэл Рэдклифф) отправляется работать в маленькую уездную деревню. Молодому доктору приходится несладко: отсутствие практического опыта накладывается на необразованность местных жителей. Ответственный и усердный Владимир даже не может представить, как сложится его жизнь через каких-то семнадцать лет…

«Убийство на пляже» / «Бродчерч»

Годы выхода: с 2013 по 2017

Оригинальное название: Broadchurch

Жанр: детектив, криминальная драма

Шоураннер: Крис Чибнелл

Сколько серий: 24 (3 сезона)

Длительность одной серии: 46 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.3

В главных ролях: Дэвид Теннант, Оливия Колман, Джоди Уиттакер, Эндрю Бакан

Мрачная детективная история об убийстве в маленьком прибрежном городке. Гнетущая атмосфера, очень красивая природа и неожиданно тяжелый финал.

Однажды утром жизнь тихого провинциального Бродчерча меняется до неузнаваемости. На берегу находят тело одиннадцатилетнего Дэнни — обычного школьника, который бесследно исчез накануне вечером. Пока семья мальчика пытается осознать случившиеся, полиция начинает расследование. Его возглавляет Алек Харди (Дэвид Теннант) — угрюмый детектив, недавно приехавший в город. Его напарницей становится жизнерадостная Элли Миллер (Оливия Колман) — она давно работает в Бродчерче и близко знает семью Дэнни. Расследование затрагивает многих жителей города — оказывается, практически у каждого здесь есть свои тайны.

«Ночной администратор»

Годы выхода: с 2016 по настоящее время

Оригинальное название: The Night Manager

Жанр: триллер, детектив, криминальная драма

Режиссер: Сюзанна Бир

Сколько серий: 7 (1 сезон)

Длительность одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 8.0

В главных ролях: Том Хиддлстон, Хью Лори, Элизабет Дебики, Оливия Колман

Напряженный триллер с Хью Лори, Томом Хиддлстоном и Оливией Колман. Кстати, продолжение «Ночного администратора» выйдет в 2026 году — ровно через десять лет после премьеры оригинального мини-сериала.

Джонатан Пайн (Том Хиддлстон) — бывший солдат, который работает администратором в одном из люксовых отелей Каира. С появлением спецагента Анджелы Берр (Оливия Колман) его жизнь превращается в настоящий шпионский боевик. Теперь обаятельный Пайн сотрудничает с британско-американской разведкой. Его секретное задание — втереться в доверие к оружейному барону Ричарду Роперу (Хью Лори), которого подозревают в тяжких преступлениях.

Годы выхода: с 2016 по 2019

Оригинальное название: Victoria

Жанр: историческая драма, биография

Шоураннер: Дэйзи Гудвин

Сколько серий: 24 (3 сезона)

Длительность одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.2

В главных ролях: ​​Дженна Коулман, Адриан Шиллер, Томми Найт, Джордан Уоллер

Красивая историческая драма, которая точно понравится поклонникам «Короны». Шикарные наряды, придворные интриги и девушка, которой суждено стать одной из величайших королев в истории.

Великобритания, 1837 год. На престол восходит новый монарх — восемнадцатилетняя королева Виктория (Дженна Коулман). Молодая и неопытная, она поначалу ведет себя как бунтующий подросток.

Постепенно королева понимает, как именно руководить страной. Через несколько лет Виктория заключает брак с принцем Альбертом (Том Хьюз), а к королевским обязанностям добавляются материнские заботы.

«Конец ***го мира»

Годы выхода: с 2017 по 2019

Оригинальное название: The End of the F***ing World

Жанр: драма, криминальный триллер, приключения, мелодрама

Шоураннер: Джонатан Энтвистл

Сколько серий: 16 (2 сезона)

Длительность одной серии: 22 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 8.0

В главных ролях: Джессика Барден, Алекс Лоутер, Стив Орам, Кристин Боттомли

Надрывное роуд-муви о парочке тинейджеров, которые никак не могут найти себя в этом сложном мире. В шоу много запутанных мыслей, неуверенности и бунтарства — все как и положено яркой подростковой драме.

Семнадцатилетний Джеймс (Алекс Лоутер) гордо называет себя психопатом. Он уже давно мучает маленьких беззащитных зверей и мечтает опробовать свой нож на живом человеке. Его новой однокласснице Алиссе (Джессика Барден) тоже семнадцать. Она чувствует себя лишней в доме матери, которая завела новую семью, и мечтает отыскать своего биологического отца.

В итоге капризная бунтарка и самоназванный психопат убегают из дома и отправляются на поиски отца Алиссы. Девочка даже не подозревает, что Джеймс уже видит в ней свою первую жертву.

«Благие знамения»

Годы выхода: с 2019 по настоящее время

Оригинальное название: Good Omens

Жанр: фэнтези, комедия, драма

Шоураннер: Нил Гейман

Сколько серий: 12 (2 сезона)

Длительность одной серии: 52 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.0

В главных ролях: Майкл Шин, Дэвид Теннант, Джон Хэмм, Адриа Архона

Неожиданно веселая история о том, как демон и ангел пытаются спасти мир от Армагеддона. На основе легендарного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта. Главная прелесть шоу — бешеная химия между героями Майкла Шина и Дэвида Теннанта.

Демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафаэль (Майкл Шин) живут на Земле с самого начала времен. У каждого из них своя важная миссия: Кроули всячески портит жизнь людей, а Азирафаэль, в свою очередь, защищает человечество от демонической угрозы.

Только вот ни Рай, ни Ад не догадываются, что за прошедшие тысячелетия их подчиненные успели найти общий язык. И когда над планетой нависнет настоящий Судный день, этот дуэт пойдет на все ради спасения своего дома.

«Голяк»

Годы выхода: с 2019 по настоящее время

Оригинальное название: Brassic

Жанр: криминальная комедия

Шоураннеры: Дэниэл Блоклхерст, Джозеф Гилган

Сколько серий: 49 (7 сезонов)

Длительность одной серии: 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.4

В главных ролях: Джозеф Гилган, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан, Мишель Кигэн, Райан Сэмпсон, Джоанна Хигсон, Парт Такерар, Брона Галлахер

Дерзкое драмеди о том, чем живут эксцентричные британские гопники. Компания друзей влипает в неприятности и, не стесняясь в выражениях, пытается из них выпутаться. Приключения у местных бандитов максимально разносторонние: от кражи пони и пчел до открытия стриптиз-клуба и организации свадьбы.

Тридцатилетний Винсент О’Нил по прозвищу Винни (Джозеф Гилган) живет в британской глубинке. Он и его друзья с ранних лет промышляют мелким воровством и прочими «безобидными» преступлениями. Все меняется, когда компания Винни переходит дорогу крупному криминальному авторитету.

Год выхода: 2020

Оригинальное название: Dracula

Жанр: ужасы, фэнтези, триллер, драма

Шоураннеры: Марк Гэтисс и Стивен Моффат

Сколько серий: 3 (1 сезон)

Длительность одной серии: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 6.8

В главных ролях: Клас Банг, Долли Уэллс, Морвет Кларк, Джонатан Арис

Неожиданное переосмысление романа Брэма Стокера от Марка Гэтисса и Стивена Моффата. Авторы культового «Шерлока» вновь используют знакомый прием — с их подачи легендарный вампирский граф попадает в совершенно новые обстоятельства.

1897 год, Трансильвания. Джонатан Харкер (Джон Хеффернан), чудом сумевший вырваться из замка графа Дракулы (Клас Банг), рассказывает свою историю монахине Агате Ван Хельсинг (Долли Уэллс). Мужчина уверяет, что стал жертвой настоящего вампира — вместе с кровью тот выпил почти все его воспоминания и навыки. Вскоре в монастырь, где укрылся Харкер, приходит и сам Дракула.

«Постановка»

Годы выхода: с 2020 по 2022

Оригинальное название: Staged

Жанр: комедия, драма

Шоураннер: Саймон Эванс

Сколько серий: 20 (3 сезона)

Длительность одной серии: 22 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.5

В главных ролях: Дэвид Теннант, Майкл Шин, Джорджия Теннант, Анна Лундберг

Изобретательный, уморительно смешной и очень дерзкий ситком времен пандемии. Дэвид Теннант и Майкл Шин вновь встречаются на одном экране, на этот раз — в роли самих себя. В шоу полно неожиданных камео — на протяжении трех сезонов участниками сумасшедших созвонов Шина и Теннанта становятся настоящие звезды британского кино.

2020 год. Пандемия COVID-19 приводит к закрытию всех лондонских театров. Оставшиеся без работы актеры изнывают от безделья. Спасение от самоизоляционной скуки предлагает молодой режиссер Саймон Эванс (Саймон Эванс) — он приглашает актеров Дэвида и Майкла поучаствовать в его новой постановке. Единственное условие — все репетиции проходят в формате видеозвонков. Теннант и Шин с радостью включаются в работу, но из-за творческих разногласий онлайн-репетиции постепенно превращаются в безумный фарс.

«Мы — Lady Parts»

Год выхода: с 2021 по 2024

Оригинальное название: We Are Lady Parts

Жанр: музыкальная комедия

Шоураннер: Нида Манзур

Сколько серий: 12 (2 сезона)

Длительность одной серии: 22 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.3

В главных ролях: Анджана Васан, Люси Шортхаус, Джульетт Мотамед, Аийша Харт

Смелый сериал о поиске себя и освобождении от навязанных обществом рамок. В этом шоу много самоиронии и хорошей музыки.

Пятеро юных мусульманок, живущих в Лондоне, собираются вместе, чтобы сделать что-то максимально нетипичное — собрать женскую панк-группу. Полные залы и хитовые треки еще впереди, а пока девушки просто хотят поиронизировать сами над собой и дать волю искренним эмоциям. В центре истории — стеснительная и чудаковатая гитаристка Амина (Анджана Васан), которая одновременно мечтает о надежном муже и славе настоящей рок-звезды.

«Соперники»

Годы выхода: с 2024 по настоящее время

Оригинальное название: Rivals

Жанр: драма

Режиссер: Эллиот Хегарти

Сколько серий: 8 (1 сезон)

Длительность одной серии: 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.9

В главных ролях: Дэвид Теннант, Алекс Хэсселл, Эйдан Тернер, Виктория Смерфит

Остроумная сатира на британскую элиту. В центре сюжета — соперничество телевизионного магната и потомственного аристократа. Интриги, измены и поиски настоящей любви — в общем, «Бриджертоны» в более современных декорациях.

1986 год. Кажется, что у богача Тони Боддингхэма (Дэвид Теннант) есть все: недавно приобретенный титул лорда, собственная телекомпания и даже интрижка на стороне. Счастье лорда Боддингхэма портит всего один человек — живущий по соседству Руперт Кемпбелл-Блэк (Алекс Хэсселл). Бывший олимпиец, член парламента, ловелас и потомственный дворянин уже много лет соперничает с Тони и, надо признаться, находит это противостояние весьма забавным. Война выходит на новый уровень, когда Боддингхэм приглашает к себе на канал нового ведущего — принципиального журналиста Деклана О'Хара (Эйдан Тернер).

Британская сериальная классика

В эту часть подборки попали самые хитовые проекты из Великобритании, ставшие мировой сериальной классикой. Эти шоу не нуждаются в дополнительном представлении, но не упомянуть их «Лента.ру» просто не может.

«Аббатство Даунтон» — исторический сериал о подковерных играх британской аристократии. В начале XIX века семья Кроули пытается сохранить свое родовое поместье;

«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический сериал в истории. Обаятельный и практически бессмертный пришелец вместе с напарниками-землянами спасает Вселенную от космической несправедливости;

«Дрянь» — остроумное драмеди о жительнице Лондона, которая пытается устроить свою личную жизнь. В главной роли — Фиби Уоллер-Бридж;

«Корона» — полная история жизни королевы Елизаветы II и ее семьи;

«Олененок» — мрачная драма о сталкинге, ставшая одним из главных хитов 2024-го. Комик-неудачник страдает от навязчивой знакомой, которая пытается проникнуть во все сферы его жизни;

«Острые козырьки» — криминальная драма о британском преступном мире 1920-х. Криминальный клан братьев Шелби постепенно подчиняет себе город Бирмингем;

«Отбросы» — пять мелких преступников неожиданно получают суперсилы и совершенно не понимают, что с этим делать;

«Офис» — трудовые будни сотрудников бумажной компании Wernham Hogg, сняты на камеру. Американская адаптация этого шоу стала общепризнанным комедийным хитом;

«Патрик Мелроуз» — драма о душевных терзаниях богатого аристократа с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Избалованный роскошной жизнью богач страдает от детских травм и последовательно разрушает себя изнутри;

«Переходный возраст» — жуткий мини-сериал, каждая серия в котором снята одним непрерывным дублем. После обвинения в убийстве одноклассницы тринадцатилетний Джейми отправляется в полицейский участок. Компанию напуганному подростку составляет его отец;

«Пуаро Агаты Кристи» — детективный сериал о приключения легендарного сыщика Эркюля Пуаро, снятый по мотивам романов Агаты Кристи;

«Половое воспитание» / «Сексуальное просвещение» — смелый сериал об интимной жизни подростков. Робкий девственник, воспитанный матерью-сексологом, проводит подпольные сеансы секс-терапии для своих сверстников;

«Чужестранка» — красивая фэнтезийная история о девушке из XX века, которая внезапно переносится на двести лет в прошлое;

«Шерлок» — детективный шедевр с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. Шерлок Холмс и его напарник доктор Ватсон раскрывают самые запутанные преступления на улицах современного Лондона.

Британские сериалы: что еще посмотреть