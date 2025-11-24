Ставропольский режиссер снимет совместный с Китаем приключенческий фильм

Ставропольский кинорежиссер и продюсер Сергей Масальский совместно с китайскими коллегами снимет полнометражный художественный фильм. Соглашение о намерениях стороны подписали на ХХ Международном кинофестивале «Победили вместе» в Сочи, в состав жюри которого входил Масальский.

© «Это Кавказ»

«Подписали соглашение с китайскими партнерами. Для меня это первый полноценный большой международный проект. Будем снимать художественный полнометражный фильм, приключенческий, рассчитанный на аудиторию 18−45 лет. Планируем, что съемки пройдут на территории Китая и России. Задействованы будут как российские, так и китайские актеры», — рассказал порталу «Это Кавказ» режиссер и продюсер Сергей Масальский.

Он не исключил, что одной из съемочных локаций может стать Ставрополье.

Проект будут совместно реализовывать компании «Масальский продакшн», Qingchuan Zhiyuan (Beijing) Culture Media Co и Beijing Galaxy Space Culture Media Co. Сценаристами выступают Сергей Масальский и Чжан Хуэй (Китай). Режиссеры-постановщики — Сергей Масальский, Пан Юлин (Китай).

Отмечается, что совместный сценарий будет основан на богатом культурном наследии двух стран, а фильм привлечет внимание зрителей к художественным традициям и ценностям России и Китая.

Сергей Масальский — участник мастерской Алексея Алешковского Кинолаборатории Союза кинематографистов России «Северный Кавказ», автор нескольких документальных картин. Сейчас в его производстве находится военно-исторический фильм «Донесение особой важности». Съемки шли в Изобильненском округе Ставропольского края. Премьера планируется на начало 2026 года.