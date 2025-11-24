Издание Variety назвало 100 лучших комедий в истории кино

Авторитетный портал Variety представил список из 100 лучших комедийных фильмов всех времён. Первое место журналисты отдали «Голому пистолету» с Лесли Нильсеном.

Среди лидеров оказалось много культовых работ первой половины XX века: среди них «Великий диктатор», «Утиный суп» и «Шерлок-младший».

Из сравнительно новых фильмов в рейтинг вошли «SuperПерцы», «Девичник в Вегасе», «Борат», «Дьявол носит Prada» и «Отель «Гранд Будапешт», но они оказались сравнительно низко. 100-е место занял «Дневник Бриджит Джонс».

Топ-20 лучших комедийных фильмов в истории от Variety:

Полностью список можно посмотреть на официальном сайте Variety.