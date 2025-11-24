Издание Variety назвало 100 лучших комедий в истории кино

Топ-100 лучших комедий в истории кино от Variety — первое место занял «Голый пистолет»
Авторитетный портал Variety представил список из 100 лучших комедийных фильмов всех времён. Первое место журналисты отдали «Голому пистолету» с Лесли Нильсеном.
Среди лидеров оказалось много культовых работ первой половины XX века: среди них «Великий диктатор», «Утиный суп» и «Шерлок-младший».
Из сравнительно новых фильмов в рейтинг вошли «SuperПерцы», «Девичник в Вегасе», «Борат», «Дьявол носит Prada» и «Отель «Гранд Будапешт», но они оказались сравнительно низко. 100-е место занял «Дневник Бриджит Джонс».
Топ-20 лучших комедийных фильмов в истории от Variety:
- «Голый пистолет».
- «В джазе только девушки».
- «Энни Холл».
- «Великий диктатор».
- «В ожидании Гаффмана».
- «Монти Пайтон и Священный Грааль».
- «Утиный суп».
- «Фарго».
- «Молодой Франкенштейн».
- «День сурка».
- «Шерлок-младший».
- «Тутси».
- «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу».
- «На обочине».
- «Время развлечений».
- «Его девушка Пятница».
- «Разбивающий сердца».
- «Это – Spinal Tap».
- «Это случилось однажды ночью».
- «SuperПерцы».
Полностью список можно посмотреть на официальном сайте Variety.