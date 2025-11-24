Топ-100 лучших комедий в истории кино от Variety — первое место занял «Голый пистолет»

Авторитетный портал Variety представил список из 100 лучших комедийных фильмов всех времён. Первое место журналисты отдали «Голому пистолету» с Лесли Нильсеном.

Издание Variety назвало 100 лучших комедий в истории кино
Среди лидеров оказалось много культовых работ первой половины XX века: среди них «Великий диктатор», «Утиный суп» и «Шерлок-младший».

Из сравнительно новых фильмов в рейтинг вошли «SuperПерцы», «Девичник в Вегасе», «Борат», «Дьявол носит Prada» и «Отель «Гранд Будапешт», но они оказались сравнительно низко. 100-е место занял «Дневник Бриджит Джонс».

Топ-20 лучших комедийных фильмов в истории от Variety:

  1. «Голый пистолет».
  2. «В джазе только девушки».
  3. «Энни Холл».
  4. «Великий диктатор».
  5. «В ожидании Гаффмана».
  6. «Монти Пайтон и Священный Грааль».
  7. «Утиный суп».
  8. «Фарго».
  9. «Молодой Франкенштейн».
  10. «День сурка».
  11. «Шерлок-младший».
  12. «Тутси».
  13. «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу».
  14. «На обочине».
  15. «Время развлечений».
  16. «Его девушка Пятница».
  17. «Разбивающий сердца».
  18. «Это – Spinal Tap».
  19. «Это случилось однажды ночью».
  20. «SuperПерцы».

Полностью список можно посмотреть на официальном сайте Variety.