«Сумерки» без вампиров: каким получился фильм «Умри, моя любовь»

В российский параллельный прокат выходит драма «Умри, моя любовь» шотландки Линн Рэмси, ранее подарившей миру дуэт Тильды Суинтон и Эзры Миллера в «Что-то не так с Кевином». Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс, а продюсером выступил Мартин Скорсезе, без которого фильма и вовсе бы не случилось. «Лента.ру» рассказывает, почему у этой звездной команды в итоге получились «Сумерки» без оборотней и вампиров.

© Lenta.ru

Грейс (Дженнифер Лоуренс) и Джексон (Роберт Паттинсон) бегут из шумного Нью-Йорка на лоно природы, в захолустную Монтану. Здесь простаивает дом безвременного умершего дядюшки Джексона, а неподалеку живут его старенькие родители (Сисси Спейсек и Ник Нолте). Здесь она собирается написать роман, а он — записать альбом.

Дата выхода: 27 ноября.

27 ноября. Страна: Великобритания, Канада, США.

Великобритания, Канада, США. Продолжительность: 1 час 59 минут.

1 час 59 минут. Режиссер: Линн Рэмси.

Линн Рэмси. В ролях: Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Сисси Спейсек, Ник Нолте, Лакит Стэнфилд.

На практике за новосельем следуют несколько месяцев секса вперемешку с ремонтом на скорую руку и как итог — рождение ребенка. Налюбовавшись на малыша, Джексон устраивается на какую-то простую мужскую работу, а Грейс ускоряет витки по нисходящей спирали послеродовой депрессии. И вот она уже среди ночи идет по проселку к овдовевшей маме Джексона за неизменно заряженным ружьем.

Продюсерское клише «арт-мейнстрим» на 100 процентов подходит к произведениям шотландки Линн Рэмси — причем чем дальше, тем больше. 23 года назад она снимала в Великобритании, а звездой ее «Морверн Каллар» была Саманта Мортон. Теперь она работает в США, а главные роли у нее играют ключевые звезды поколения миллениалов. Секрет отчасти в том, что Рэмси снимает довольно редко: «Умри, моя любовь» — лишь четвертый ее фильм в новом тысячелетии. Зато предыдущие три сделали имя постановщицы известным во всем мире. «Морверн Каллар» стала трамплином для перелета за океан, для выхода к по-настоящему большой аудитории.

«Что-то не так с Кевином» вышел в 2010 году и подарил миру дуэт Тильды Суинтон и Эзры Миллера. Тильда сыграла маму Эзры, который расстрелял одноклассников из лука. В более общем смысле фильм неотразимо преподносил зрителю тему материнских фрустраций, о которых говорить не принято. Картина под названием «Тебя никогда здесь не было» вышла семь лет спустя, а в центре там был частный детектив-суицидник, расследующий дело о детских борделях с молотком наперевес. Для этой роли Хоакин Феникс набрал внушительный вес и отпустил седую бороду.

В реальности перерывы в съемках имеют под собой обоснования двух видов — экономические (найти деньги) и творческие (написать сценарий штучной выделки). Да и зрителю после таких картин требуется какое-то время, чтобы прийти в себя.И вот спустя восемь лет Рэмси выпускает «Умри, моя любовь» — фильм, перекликающийся с ее самыми известными работами уже на уровне названия. Заголовок говорит со зрителем напрямую, а тема отчасти повторяет «Что-то не так с Кевином», но взята поуже. Послеродовая депрессия — еще одно табу, с которым успешно сражается современная поп-культура. Подкасты, «мамские чаты», статьи из серии «что делать, если» — не хватало только громкого фильма, который веско проиллюстрирует неудобный предмет. Автор идеи здесь, впрочем, не Рэмси, а Мартин Скорсезе.

Это тот случай, когда имя продюсера-классика неслучайно так крупно написано на афишах. Скорсезе прочел одноименную фильму книгу Арианы Харвич и отправил Дженнифер Лоуренс, которая уже несколько лет возглавляет продюсерскую компанию Excellent Cadaver. На счету молодой компании фильмы «Мост через озеро» и «Без обид» с Лоуренс в главной роли, разумеется. Актрисе роман Харвич понравился, и она предложила Рэмси заняться экранизацией. Постановщица сначала отказалась, резонно возразив, что снимала что-то такое (вернее «Что-то не так с Кевином»). Однако, поразмыслив, поддалась на уговоры, объяснив себе это решение тем, что сюжет позволяет говорить не только о послеродовой депрессии, но и рассказать «безумную, слетевшую с катушек историю любви».

Лоуренс выписала заслуженной постановщице карт-бланш, благо ее актерский бенефис здесь был неизбежен при любой редактуре исходного текста. В итоге на афишах актриса фигурирует в компании Роберта Паттинсона — если не лучшего, то уж точно одного из самых самоотверженных актеров своей возрастной категории. Вместе они составляют пару вполне под стать Элизабет Тейлор и Ричарду Бертону или, скажем, Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо — скорее, впрочем, в «Дороге перемен», чем в «Титанике». Само объединение в кадре звезд «Сумерек» и «Голодных игр» — уже кинособытие, мимо которого не пройти.

Паттинсон никогда раньше не транслировал с экрана такое в лучшем смысле старомодное обаяние — временами почти на уровне молодого Марлона Брандо. Даром, что общая динамика «Умри, моя любовь» в чем-то похожа на «Трамвай "Желание"», в котором партнершей Марлона была Вивьен Ли. Химия в обеих парах работала с одними и тем и же перебоями. Причина тоже схожа — тот самый пресловутый бенефис, который обещает яркая роль. У Лоуренс здесь действительно на руках одни козыри: она входит в кадр на четвереньках и с ножом, а через пару минут уже ложиться мастурбировать свободной рукой на потрескавшейся от солнца земле. Такое врезается в память, как ни сопротивляйся. Дальше есть трепет страсти, слезы отчаяния, синяки и выдранные с мясом ногти. Талантливая актриса в каждой из этих сцен смотрится примерно как на провокационной фэшн-съемке — и вот это уже проблема.

Другой дефект таит в себе сценарий, в котором происходит то ли слишком много, то ли слишком мало. С одной стороны, герои все время на взводе, с другой — их действия почти не приводят к результатам. Можно возразить, что депрессия так и ощущается, однако все эти эффекты и аффекты требуют точного перевода на язык кино, который в данном случае выполнен довольно приблизительно. Рэмси прекрасно умеет бить по глазам, но для серьезного разговора на деликатную тему этого умения недостаточно. Да и сама клиническая картина, кажется, представлена не совсем честно: про отягчающие заболевания мы узнаем ближе к концу — вскользь и невнятно. В то же время для того, чтобы воспринимать картину на уровне образов, символов и метафор, все здесь до обидного конкретно. Ну и метафоры тоже не слишком свежие — откуда-то из классической американской драматургии. Замена «Кошки на раскаленной крыше» на белочку (это слово по многим причинам само идет на ум во время просмотра) в пылающем лесу носит очевидно косметический характер. За вычетом всего вышесказанного остаются красиво снятые страдания пары миллионеров, которые изображают простых людей на лоне природы.

Удовольствие безусловно на любителя, однако при желании можно и здесь найти практический смысл. На днях Роберт Паттинсон сообщил, что в теории не прочь сняться в продолжении «Сумерек», и если вам интересно, как это будет выглядеть, то примерно вот так. Клыки и неестественную бледность легко представить самостоятельно. С ними, пожалуй, смотреть будет даже поинтереснее.