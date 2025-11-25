100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения великой русской актрисы Нонны Мордюковой. Её называли самой народной и основательной актрисой советского кинематографа. За свою карьеру Мордюкова снялась в десятках фильмов, ставших классикой: «Председатель», «Женитьба Бальзаминова», «Родня». Даже в небольших ролях она умела создавать эпические образы, наполненные глубиной и силой. Коллеги и зрители вспоминают Мордюкову как уникальную актрису, чьё творчество стало настоящим явлением в отечественном кино. Её наследие продолжает жить в сердцах миллионов поклонников, пишет "Российская газета".