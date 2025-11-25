Все, что нужно знать о втором сезоне «Химкинских ведьм»

Три подруги продолжат колдовать.

«Химкинские ведьмы» — очередной хитовый сериал из России. В топах популярности он на шестом месте, в графе с оценкой – впечатляющие 8 баллов. В чём секрет? В том, что сериал действительно забавный, имеет вирусный потенциал и в кои-то веки рассказывает не о маньяках с бандитами.

На днях завершился первый сезон. Продолжение пока не анонсировали, но его, без сомнений, не избежать.

Осторожно: в тексте много спойлеров к финалу сезона.

«Химкинские ведьмы»: главное о сериале

«Химкинские ведьмы»: где смотреть?

Все 17 эпизодов уже доступны на «Кинопоиске» и Wink.

О чём «Химкинские ведьмы»?

В центре сюжета три подруги, которые притворяются ясновидящими, а на деле просто дурят клиентов. Но однажды старая ведьма передаёт девицам реальные силы, чтобы они не достались кому-то злому. Теперь одна читает мысли, другая видит будущее, третья общается с призраками.

Казалось бы, теперь героини станут суперзвёздами в своём ремесле, однако способности приносят сплошную головную боль. Как строить отношения, если сидишь в голове партнёра? Как спокойно жить, если тебя окружают духи? По этим причинам героини решают избавиться от сил — и попадают в одну комичную ситуацию за другой.

Историю в «Химкинских ведьмах» не назвать выдающейся. Она довольно базовая и вообще напоминает набор скетчей. Зато эти скетчи бывают ну очень комичными, обыгрывают мемы и просятся в формат коротких видео, которые можно скинуть другу. Ведьмы уморительно ругаются с духами мёртвых сантехников, ссылаются на «Иронию судьбы», самозабвенно вопят «да он не может любить тебя!» и вообще безостановочно зажигают.

В результате сериал не претендует на статус искусства, однако здорово разгружает голову и поднимает настроение. В наши дни это уже немало.

Чем закончился первый сезон «Химкинских ведьм»?

Ведьма из начала сезона не хотела, чтобы силы получил её племянник Глеб, ведь у него тёмное сердце. Вот только племянник познакомился с героинями и показался хорошим парнем, павшим жертвой семейных драм. Изначально способности принадлежали именно ему.

Девушки согласились вернуть Глебу силы. К счастью, вовремя выяснили: перед ними реально поехавший злодей. Поэтому ведьмы отказываются передать ему способности и бросаются в бой.

Чтобы одолеть негодяя, героини обратились за помощью к Верховному чародею и разным духам. В итоге с трудом победили. Однако в финале выясняется, что тьма уцелела и просто затаилась. Во втором сезоне она наверняка нанесёт новый удар. Пока же у девушек есть время свыкнуться с силами и наладить личную жизнь. К примеру, Марина наконец сближается с давним ухажёром Витей.

Что будет во втором сезоне «Химкинских ведьм»?

Официально сериал ещё не продлили, но с такими рейтингами и оценками это вопрос времени. Учитывая камерность «Химкинских ведьм», продолжение может выйти уже осенью 2026-го.

Если в первом сезоне героини пытались избавиться от сил, то второй, вероятно, посвятят принятию. Да, девушки будут и дальше страдать от жутких видений о будущем, привидений и чужих мыслей, однако с этим нужно научиться жить. Также сценаристам стоит развить темы их романтических отношений, раскрыть тайны колдунов и придумать множество новых скетчей. И не забыть о глобальном зле, которое вот-вот вернётся!