Завершены съемки комедийного сериала «Как Деревянко Чехова играл»

СТС и "Арт Пикчерс Вижн" объявили о завершении съемок комедийного сериала "Как Деревянко Чехова играл", в котором Павел Деревянко примерит на себя несколько образов, выходя за заявленные в названии рамки.

По сюжету Деревянко - звезда комедии "Теща по обмену", за которую он получает престижную награду - недоволен случившимся, поскольку мечтал о признании совсем иного рода. Артист верит, что сможет получить признание критиков за серьезный драматический образ и замахивается на роль Чехова.

Фильм запускается в производство, но тут выясняется, что в Таганроге живет родственница писателя Маргарита Васильевна (Елена Симонова), которая запрещает съемки. Актер возвращается в родной город, чтобы переубедить женщину - для этого ему придется решить все конфликты ее семьи и договориться с галлюцинацией в виде самого Антона Павловича (Андрей Некрасов).

Роли в сериале также исполнили Никита Вашакидзе, Евдокия Юшкевич, Надежда Маркина, Анастасия Попова, Роман Фомин, Алексей Базанов, Юлия Сулес и другие.

Режиссер - Федор Стуков ("Дылды", "Ивановы-Ивановы").

Дата премьеры будет объявлена позже.