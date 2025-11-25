«Голый пистолет» возглавил список лучших комедий всех времен

Список 100 лучших комедий всех времен опубликовало издание Variety. Возглавил перечень шедевр пародии - "Голый пистолет" (Naked Gun) 1988 года, снятый брятьями Цукерами и Джимом Абрахамсом на пике их карьеры в качестве трио.

"Прелесть "Голого пистолета" заключается в том, что это бесстыдно раскованная, анархически наблюдательная комедия, которая может высмеять все что угодно", - отмечают редакторы.

На втором месте - нетленка Билли Уайлдера "В джазе только девушки" (1959), третье место также занимает классическая лента - "Энни Холл" (1977) Вуди Аллена.

Четвертое место у "Великого диктатора" (1940) Чарли Чаплина, замыкает пятерку мокьюметари Кристофера Геста "В ожидании Гаффмана" (1996).

В первую десятку также вошли "Монти Пайтон и Священный Грааль" (1975) легендарной британской труппы Монти Пайтон, буффонада Братьев Маркс "Утиный суп" (1933), черная комедия братьев Коэн "Фарго" (1996), "Молодой Франкенштейн" (1974) Мела Брукса и "День сурка" (1993) Гарольда Рамиса.

100-е место досталось фильму "Дневник Бриджит Джонс" (2001).