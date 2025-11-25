Опубликован тизер четвертого сезона сериала «Индустрия»

HBO Max опубликовал тизер-трейлер четвёртого сезона сериала «Индустрия», объявив, что он стартует 11 января 2026 года. В ролике показали кадры с главными и второстепенными героями.

Трейлер нового сезона «Индустрии»

Видео по теме от RUTUBE

По духу шоу напоминает «Наследников» и «Эйфорию». В центре сюжета молодые финансисты из Лондона, которые только начинают раскручивать свою карьеру и сталкиваются с различными трудностями вроде конкуренции и предательств.

К своим ролям вернулись Мариса Абела, Майхала Херролд, Кит Харингтон, Кен Люн, Мириам Петч, Сагар Радиа и другие.