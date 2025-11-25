Чем поразят зрителей Елизавета Боярская и Виктория Исакова

Смотрите: Сериал "Тоннель" в онлайн-кинотеатре KION с 1 декабря.

Сериал "Тоннель" - криминальный триллер с Елизаветой Боярской, Сергеем Гилевым, Даниилом Страховым и Таисьей Калининой можно будет смотреть в Сети в онлайн-кинотеатре KION - 1 декабря. Режиссёр - Флюза Фархшатова ("Комплекс бога", "Спроси Марту", "О чём говорят мужчины. Продолжение"). Сценаристы - Настя Кузнецова ("Чики") и Роман Жигалов. Сериал появится также на телеканале НТВ.

Сериал можно охарактеризовать как русский нуар - в такой стилистике он снят. Главная героиня - неподкупная таможенница Света Суворова (Елизавета Боярская). Она всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где всё решается "по дружбе". По крайней мере до тех пор, пока мафия не похитила её мужа (Сергей Гилев) - непутевого лудомана, заложника страсти к азартным играм. Шанс вернуть мужа есть, но для этого Свете придется забыть о принципах и пойти на сделку со своей совестью...

Режиссер Флюза Фархшатова рассказывает:

"Для меня "Тоннель" - это в первую очередь психологическая драма на фоне криминального сюжета. Это история о том, что у каждого из нас есть свой тоннель, из которого нужно уметь найти выход, и тогда есть шанс обрести себя… Но ты можешь оказаться не тем, кем себя представляешь, и тогда нужно набраться смелости принять себя или изменить себя".

Съёмки проходили в локациях Санкт-Петербурга, Шушар, Токсовского карьера, а также в приграничных городах Неман и Советск (Калининградская область).

Актриса Елизавета Боярская признается:

Актер Даниил Страхов играет роль человека, который своей таинственностью интригует зрителя:

"Для каждой работы я, конечно, ищу внешний облик героя. И, насколько это возможно, стараюсь быть разным. Однако это не самоцель. Нужно понимать, что верный путь - от внутреннего к внешнему, а не наоборот. У моего персонажа на шее есть тату: AUT CAESAR AUT NIHIL. С латинского - "ИЛИ ВСЕ, ИЛИ НИЧЕГО". Это зерно моей роли. Тату сделано так, что попадает под воротничок рубашки, если бы мой герой надел форму. Но мы ее увидим только однажды".

Смотрите также: Премьера фильма Юрия Мороза "Лунатики" - на Первом канале 5 декабря в 23:45

"Лунатики" - фильм режиссера Юрия Мороза (он же - автор сценария), в основу сюжета которого легла реальная история - матери, добровольно подвергшей сына экспериментальному лечению. Зрителю предстоит узнать, был ли это поступок доброй воли или же стремление наказать сына-наркомана за неправедную жизнь.

Главные роли в картине исполнили Виктория Исакова, Степан Белозеров, Алексей Филимонов, Надежда Маркина, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Алексей Агранович, Дарья Верещагина и другие.

Юрий Мороз рассказывал: "Человек я не очень пишущий, но так сложились обстоятельства, что сценаристы, к которым я обращался за помощью в написании этой истории, уводили ее не в ту сторону. Я хотел снять рассказ о матери. Отсюда сформировался очень узкий состав героев - мать, сын, следователь и немного персонажей вокруг".