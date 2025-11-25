Мультфильму «Зверополис 2» предрекают рекордный старт

Уже 26 ноября состоится премьера мультфильма «Зверополис 2» — одного из самых ожидаемых проектов года. Картина выйдет спустя девять лет после релиза оригинальной ленты и уже готовится возглавить топ самых кассовых фильмов в истории.

Так, аналитики предрекают мультфильму старт в $ 500 млн — это лучший результат в 2025 году с заметным отрывом. Почти половину от этой суммы принесут китайские зрители, где мультфильм может собрать более $ 200 млн, далее идут США и другие страны. Сейчас лучший запуск 2025 года принадлежит «Minecraft в кино» — экранизация стартовала с $ 313 млн.

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.