Объявлено расписание выхода второго сезона сериала «Золотое дно»

Расписание выхода второго сезона сериала «Золотое дно»

Уже 4 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Золотое дно». Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. В продолжении «Галактика» попадает под санкции, а региональный предприниматель Верещагин после ссоры с Градовым-старшим решает заполучить все активы компании.

Во второй сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. Финал состоится 29 января.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 4 декабря
  • 2-я серия 4 декабря
  • 3-я серия 11 декабря
  • 4-я серия 18 декабря
  • 5-я серия 25 декабря
  • 6-я серия 1 января
  • 7-я серия 8 января
  • 8-я серия 15 января
  • 9-я серия 22 января
  • 10-я серия 29 января