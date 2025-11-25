Объявлено расписание выхода второго сезона сериала «Золотое дно»

Расписание выхода второго сезона сериала «Золотое дно»
Уже 4 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Золотое дно». Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. В продолжении «Галактика» попадает под санкции, а региональный предприниматель Верещагин после ссоры с Градовым-старшим решает заполучить все активы компании.
Во второй сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. Финал состоится 29 января.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 4 декабря
- 2-я серия 4 декабря
- 3-я серия 11 декабря
- 4-я серия 18 декабря
- 5-я серия 25 декабря
- 6-я серия 1 января
- 7-я серия 8 января
- 8-я серия 15 января
- 9-я серия 22 января
- 10-я серия 29 января