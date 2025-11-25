Объявлено расписание выхода второго сезона сериала «Золотое дно»

Уже 4 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Золотое дно». Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. В продолжении «Галактика» попадает под санкции, а региональный предприниматель Верещагин после ссоры с Градовым-старшим решает заполучить все активы компании.

Во второй сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. Финал состоится 29 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «Золотое дно»

Эпизод Дата выхода