«Универ. 15 лет спустя»: что произойдет с повзрослевшими героями «Новой общаги»

В 2011-2018 годах на телеканале ТНТ выходил сериал «Универ. Новая общага», главные герои которого — Антон, Майкл, Кузя, Валя, Маша, Кристина и Яна — то встречались, то расходились, то ссорились, то мирились. Затем были сиквелы «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя», а в скором времени состоится премьера прямого продолжения — комедии «Универ. 15 лет спустя». Создатели уже анонсировали возвращение любимых актеров. «Лента.ру» выясняла, когда покажут новый сезон «Универа», кто в нем сыграет и о чем будет сюжет.

«Универ. 15 лет спустя»: Главное о сериале

Страна: Россия

Жанр: комедия

Франшиза: «Универ»

Режиссер: Сэм Литовчин

Сценаристы: Евгений Соболев, Антон Колбасов

Продюсеры: Вячеслав Дусмухаметов, Тина Канделаки, Аркадий Водахов

В ролях: Станислав Ярушин, Мария Кожевникова, Виталий Гогунский, Екатерина Молоховская, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов

Сколько серий: 12

Продолжительность одной серии: 45 минут

Дата выхода: 2026 год

«Универ. 15 лет спустя» — это продолжение сериалов «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя». В центре сюжета — герои ситкома «Универ. Новая общага»: у каждого теперь своя, взрослая самостоятельная жизнь. Несмотря на то что знакомые персонажи больше не ходят на пары и не живут в общежитии, они продолжают общаться и поддерживать друг друга.

Дата выхода

О старте съемок шоу «Универ. 15 лет спустя» пресс-служба телеканала ТНТ сообщила в июле 2025 года. Тогда же создатели проекта анонсировали возвращение Марии Кожевниковой — актриса играла красавицу Аллу в оригинальном «Универе». Кроме того, представители канала объявили, что в ситкоме будет 12 серий по 45 минут.

3 ноября в Telegram-канале компании Norm Production, которая занимается съемками франшизы «Универ» и других комедийных проектов для ТНТ, появилось сообщение о том, что съемки триквела завершились.

Показать «Универ. 15 лет спустя» ТНТ обещал в новом телевизионном сезоне. Официально каждый новый телесезон в России стартует в первый понедельник сентября. Но к 20-м числам ноября дату премьеры продолжения «Универа» так и не объявили.

В Сети ожидают, что «Универ. 15 лет спустя» покажут в 2026 году. Точная дата выхода серий пока неизвестна

Кроме того, в августе 2025-го Norm Production анонсировал запуск ситкома «Кузя. Путь к успеху», в котором планирует раскрыть путь студента Эдуарда Кузьмина из деревни Агаповки к вершине бизнес-олимпа (в новых сериях «Универа» у Кузи есть собственный бизнес и особняк на Рублевке). Шоу снимали в Ярославской области.

Сюжет

«Универ. Новая общага»

Персонажи, которые окажутся в центре событий в «Универе. 15 лет спустя», появились еще в оригинальном сериале «Универ», вышедшем на российские экраны в 2008 году. Им же посвящен одновременно спин-офф и перезапуск проекта — ситком «Универ. Новая общага».

По сюжету, все еще студенты МВГУ Эдуард «Кузя» Кузьмин (Виталий Гогунский), Антон Мартынов (Станислав Ярушин) и аспирант Артур «Майкл» Микаэлян (Арарат Кещян) переезжают в новое общежитие. Отдельных комнат для парней нет, и их селят в блок к надменной Кристине Соколовской (Настасья Самбурская), красивой и общительной Маше Беловой (Анна Хилькевич) и активистке Яне Семакиной (Анна Кузина).

Практически весь юмор в проекте построен на взаимоотношениях жителей блока: Кузя начинает встречаться с Машей, Антон — с Кристиной. Майкл не торопится заводить постоянные отношения и предпочитает кратковременные романы, а Яна пытается добиться расположения председателя студенческого профкома, в которого давно влюблена.

В какой-то момент Кузя разочаровывается в жизни, учебе, отношениях с Машей и уезжает в родную деревню Агаповку. Вместо него в блок общежития селят студента-ботаника Валю (Александр Мартынов) — вскоре он начинает встречаться с Машей.

Яна открывает собственное дело и знакомится с гопниками Максимом «Иванычем» Ивановым (Константин Шелягин) и Алексеем «Киселем» Киселевым (Григорий Кокоткин). Парни помогают активистке решать проблемы в бизнесе, а с Иванычем у Семакиной завязывается роман.

В конце концов свою любовь находит и Майкл — он знакомится с Варей (Екатерина Молоховская), которая оказывается дочерью ректора МВГУ и начальника Майкла Павла Зуева (Сергей Пиоро).

Заканчивается сериал масштабной свадьбой Антона с Кристиной, Маши с Валей, Яны и Иванычем и Майкла с Варей

Дальнейшие проекты — «Универ. 10 лет спустя», «Универ. 13 лет спустя» и «Универ. 15 лет спустя» — это продолжение «Новой общаги». В них повзрослевшие герои сталкиваются с более серьезными личными трудностями и ищут свое место в жизни.

«Универ. 10 лет спустя»

В отличие от «Новой общаги», «10 лет спустя» решили снять в формате драмеди и продлить хронометраж серий с 23 до 45 минут. Сериал вышел на экраны в 2021 году.

Взрослая жизнь приняла всех героев по-разному. Антон и Кристина расстались, причем Антон какое-то время жил на широкую ногу, растрачивая деньги от отцовского бизнеса, который у него впоследствии отобрали. Яна стала матерью-одиночкой. Майкл находится в кризисе среднего возраста и скрывает от жены, что потерял работу, и теперь вынужден таксовать. Маша хочет детей, а Валя все время работает.

В конце Антон и Кристина все же воссоединяются, к тому же Мартынову удается вернуть бизнес. У Маши и Вали появляется приемная дочь, Варя и Майкл мирятся, а в Яну влюбляется сотрудник ее автосалона.

Критики отмечали, что сериал, хотя и не стал таким же популярным, как «Новая общага», все же остался верен своим корням и точно попал в аудиторию повзрослевших фанатов оригинала.

«Универ. 13 лет спустя»

В 2024 году на ТНТ стартовало продолжение «Универ. 13 лет спустя». И жанр драмеди, и хронометраж в 45 минут авторы оставили неизменными.

По сюжету Антон окончательно расходится с Кристиной — Настасья Самбурская, исполнившая роль экс-жены Мартынова, вообще не принимала участия в проекте, а ее героиня, согласно сценарию, уехала в Израиль. Сам горе-бизнесмен пьет и ведет разгульный холостяцкий образ жизни. Сменить привычки его заставляет внезапно появившаяся на пороге 15-летняя дочь (Мария Кошина), о которой Антон даже не подозревал.

Варя подает на развод из-за измены Майкла и пытается наладить новую жизнь. Майкл при этом не оставляет попыток вернуть жену. Маша и Валя испытывают финансовые трудности. Она пожертвовала карьерой в журналистике, чтобы уйти в декрет, и теперь вынуждена сниматься в нижнем белье в рекламе пельменей. Он трудится над сложным научным проектом, который не приносит денег.

А Яны в шоу больше не будет — актриса Анна Кузина после начала СВО уехала из России.

Зато в «Универ. 13 лет спустя» вернулся Виталий Гогунский, исполнитель роли Эдуарда Кузьмина. У его персонажа в сиквеле все хорошо — разбогатевший на пельменном бизнесе Кузя стал мультимиллионером. Теперь у него есть роскошный особняк на Рублевке и конь, но счастья ему это не принесло. Эдуард все еще любит свою бывшую девушку Машу, хотя она давно замужем и растит двоих детей.

Чем закончился «Универ. 13 лет спустя»? Вале грозит тюрьма из-за похищения Кузи, к которому он ревнует Машу. Но Кузя прощает соперника. Органы опеки забирают у Антона дочь. А Варя узнает, что ждет ребенка, но не хочет рассказывать об этом Майклу.

«Универ. 15 лет спустя»

Сюжет продолжения, которое должно выйти на экран в 2026 году, пока неизвестен.

В нем развитие получат истории Антона и его дочери Полины, Майкла и Вари, Вали и Маши, а еще Кузи и Аллы — впервые после оригинального «Универа» во франшизу вернется актриса Мария Кожевникова.

Актеры и роли

В «Универе. 15 лет спустя» на экраны вернутся персонажи из прошлых проектов:

Станислав Ярушин — Антон Мартынов, бизнесмен, алкоголик, бывший муж Кристины Соколовской и отец Полины.

Арарат Кещян — Артур «Майкл» Микаэлян, бывший сотрудник МВГУ, женат на дочери ректора Варе. К финалу «Универа. 13 лет спустя» пара находится на грани разрыва.

Екатерина Молоховская — Варвара Микаэлян (Зуева), дочь ректора МВГУ Павла Зуева, жена Майкла.

Александр Мартынов — Валентин Будейко, научный сотрудник, увлеченный карьерой. Муж Маши Беловой. Чтобы продолжать работу над важным для него проектом, Валя врет Маше о повышении, а сам берет кредиты.

Анна Хилькевич — Маша Будейко (Белова), жена Вали и мама в декрете. Маша пожертвовала карьерой, чтобы воспитывать детей. Денег семье не хватает, и Маша вынуждена подрабатывать.

Виталий Гогунский — Эдуард «Кузя» Кузьмин, пельменный магнат, влюбленный в Машу и мечтающий ее вернуть.

Также в касте заявлены Настасья Самбурская, которая вернется в проект впервые после «Универа. 10 лет спустя», и Мария Кожевникова, сыгравшая Аллу Гришко в оригинальном «Универе».

Вы просили об этом 15 лет! Не было ни дня, чтобы кто-то не написал или не подошел на улице и не спросил, когда Аллочка вернется… Теперь я официально подтверждаю — Алла Гришко возвращается в последний сезон сериала «Универ» Мария Кожевникова актриса, исполняет роль Аллы

При этом участие Кожевниковой в новом сериале увеличилось: «Я участлива в том, что делаю — участвую в подборе костюмов и грима. Я не та актриса, которой неважно, что надеть, ведь через эти моменты тоже очень много дается для твоего персонажа. Поэтому я вмешиваюсь во все, и в сценарий в том числе. Мне кажется, что результат от этого будет лучше, потому что я же не хочу навредить, и это чувствуется по ту сторону экрана», — поделилась актриса.