Российский мультфильм «Лунтик» покорил Никарагуа

В Никарагуа стартовал 13-й Фестиваль детского кино, открытие которого ознаменовалось показом российского анимационного фильма «Лунтик. Возвращение домой». С приветственной речью выступила содиректор Национальной синематеки Идания Кастильо.

Торжественная церемония открытия 13-го Фестиваля детского кино прошла в Никарагуа. В программе первого дня мероприятия состоялся показ российского анимационного фильма "Лунтик. Возвращение домой", который представили вниманию местных зрителей.

На церемонии с приветственной речью выступила содиректор Национальной синематеки Никарагуа Идания Кастильо. Она акцентировала, что ключевая задача фестиваля — познакомить никарагуанскую молодежь с кинематографическим искусством разных стран, продемонстрировать разнообразие культур через язык кино.

