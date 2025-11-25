Вышел трейлер фильма «Наследник»

Кинокомпания A24 представила дебютный трейлер фильма «Наследник». Триллер выйдет в мировой прокат 27 февраля 2026 года, лента также официально выйдет и в кинотеатрах России. Точную дату выхода в стране назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Лента рассказывает историю мужчины средних, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен сражаться за своё наследие до самого конца.

Главные роли в ленте сыграли Глен Пауэлл («Бегущий человек») и Маргарет Куолли («Субстанция»). Режиссёром выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).