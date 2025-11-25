Netflix закрывает сериал о НБА с Леброном и Эдвардсом

Стриминговый сервис Neflix закрывает сериал Starting 5, рассказывающий о жизни игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за пределами площадки, после двух вышедших сезонов. Об этом информирует Sports Business Journal.

Согласно имеющейся информации, у первого сезона были не самые высокие просмотры по сравнению с другим спортивным проектом платформы — Quarterback, повествующий о жизни игроков НФЛ за пределами поля. Второй сезон также не смог существенно улучшить показатели, даже несмотря на участие таких звёзд, как Леброн Джеймс, Джимми Батлер и Энтони Эдвардс. Поэтому руководство платформы из-за низких просмотров шоу приняло решение закрыть проект.

Сериалы про другие виды спорта от Netflix: Drive to Survive (Формула-1), Break Point (теннис), Quarterback (НФЛ), Full Swing (гольф), Receiver (НФЛ), Sprint (лёгкая атлетика), Full Speed ​​(NASCAR).