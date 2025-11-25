Ева Грин сыграет в третьем сезоне сериала «Уэнсдэй»

Известная актриса Ева Грин присоединилась к съёмочной команде сериала «Уэнсдэй». Звезду «Мрачных теней» и «Казино Рояль» зрители смогут увидеть в третьем сезоне шоу.

Грин досталась роль нового персонажа — тёти Офелии, светловолосой сестры Мортиши Аддамс. Примечательно, что в «Семейке Аддамс» 1960-х годов и Офелию, и Мортишу играла одна и та же актриса, используя парик.

Второй сезон «Уэнсдей» вышел в августе–сентябре. Ещё до релиза проект продлили на третий сезон, но его детали пока остаются неизвестными. Ранее Дженна Ортега рассказывала, что в следующем сезоне хотела бы увидеть больше взаимодействия с Мортишей.