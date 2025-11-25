Авторов аниме «Ванпанчмен» обвинили в использовании ИИ

В Сети продолжают критиковать новый сезон популярного аниме «Ванпанчмен». После успеха первых двух сезонов (95% и 86%) третий получил лишь 5% «свежести» на сайте с отзывами Rotten Tomatoes.

Теперь зрители нашли в одной из новых серий кадр, на котором у персонажа шесть пальцев вместо пяти — обычно так ошибаются нейросети при генерации изображений и видео. Вероятнее всего, авторы «Ванпанчмена» активно использовали ИИ — хотя есть вероятность, что лишний палец нарисовал художник, а его работу проверили недостаточно тщательно.

© J.C.Staff

На другом кадре художник или ИИ случайно начал рисовать третью грудь.

© J.C.Staff

Ранее культовый аниматор Такаси Хасимото призвал не критиковать «Ванпанчмен», потому что это помешает мотивации авторов. Режиссёр сериала также обвинил зрителей в травле.