Актриса Ханде Эрчел исполнила мечту своего детства

В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера турецкого фильма "Два мира, одно желание", где главную роль сыграла знаменитая актриса Ханде Эрчел.

© Российская Газета

Она специально прилетела в Москву, чтобы поприветствовать российских фанатов.

Ханде не только блистательно сыграла серьезную девушку-адвоката Бильге, но и впервые сама придумала историю, которая легла в основу фильма. Ей всегда хотелось принять участие в создании проекта, достойного больших экранов и мировой аудитории.

"Я благодарю каждого и каждую из вас в отдельности за то, что вы пришли сюда. Еще в детстве или в ранней юности у меня появилось желание, и я дала себе обещание его исполнить. На этом пути со мной было много прекрасных людей, например, мой партнер по фильму Метин Акдюльгер. Сердечно благодарю режиссера картины и всю съемочную команду. Продолжайте верить в сказку, продолжайте верить в чудеса и думайте о своей мечте!" - обратилась актриса к полному залу.

Напомним, мелодрама, где Ханде Эрчел исполнила главную роль, выйдет в российский прокат 27 ноября.