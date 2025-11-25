Когда выйдет документальный сериал про рэпера Пи Дидди от Netflix

В Сети появился постер предстоящего документального проекта «Шон Комбс: Расплата» (Sean Combs: The Reckoning) про скандально известного рэп-исполнителя Пи Дидди.

Мини-сериал про Комбса выйдет на Netflix, над ним работает другой известный рэпер — 50 Cent. Премьера состоится 2 декабря 2025 года, продолжительность и формат пока неизвестны.

В октябре Пи Дидди приговорили к 50 месяцам тюрьмы, признав виновным по двум пунктам обвинения в организации транспортировки людей для занятия проституцией. При этом рэперу изначально грозило вплоть до 20 лет заключения, однако присяжные оправдали его в рэкете и двух насильственных эпизодах.