Раскрыт секрет трюков в фильме «Письмо Деду Морозу» с Орейро

Киностудия Горького, входящая в московский кинокластер, возрождает собственное производство фильмов. 27 ноября на экраны выйдет лента «Письмо Деду Морозу». Герои фильма Киностудии Горького попадают в опасные ситуации и участвуют в рукопашных схватках. О том, как создавали самые рискованные эпизоды новогодней комедии рассказали режиссер Кирилл Кузин и постановщик трюков Сергей Рябцев.

По сюжету главный герой, юрист Петр Безуглов, оказывается в эпицентре невероятных событий после того, как сбываются его детские желания. Реки газировки и горы сладкого, ожившие солдатики и Наталия Орейро в качестве жены — это лишь часть сюрпризов.

Главный герой, которого играет актер Антон Филипенко, в одном из эпизодов вступает в схватку с шаолиньскими монахами. Зрелищная сцена драки оказалась крайне ответственной для каскадеров.

— Это монахи из фантазий мальчишек. Насмотревшись фильмов, дети начинали повторять их фирменные движения. Наш Петя тоже мечтал о таких драках. Но духа не хватало, плюс папа не разрешал заниматься рукопашным боем. И вот его мечта осуществилась. Антону Филипенко, конечно, пришлось перед съемками провести несколько тренировок, а также подготовиться к полетам и перелетам на тросах. Но секрет этой сцены все-таки в хорошо подобранных дублерах. И Антон, и монахи в лице Анатолия Цоя и Азамата Нигманова отлично справлялись, но ровно до того момента, когда нужно было делать определенные сложные движения. Тогда их на площадке заменяли профессиональные каскадеры, — рассказал Кирилл Кузин.

Сложные трюки обычно придумывают и разрабатывают в режиссерско-творческой группе со сценаристами и каскадерами, которые нередко предлагают интересные решения. Команде приходится идти на хитрости, чтобы заменить актера в кадре. Например, в сцене с монахами важны были широкополые шляпы. Благодаря им зритель не видит лиц дерущихся и не понимает, что перед ним дублеры.

— В съемках «Письма Деду Морозу» участвовало большое количество лучших каскадеров России, и я считаю, что они отработали на пять с плюсом. Были сложные моменты, но мы справились. Например, у нас в стране есть всего несколько каскадеров, которые двигаются и дерутся с пластикой, которая была необходима для сцены боя в шаолиньском стиле. Я пригласил их в проект. Дрались Артем Юдин и Алексей Минаев, а оператор Шер Джураев не только снимал, но и фактически выполнял роль хореографа, — пояснил Сергей Рябцев.

Постановщики уже привыкли к тому, что некоторые актеры хотят выполнять трюки самостоятельно. Но если есть риск травмирования, работу все же поручают профессионалам. Повреждение, полученное актером, может остановить съемочный процесс, передает официальный сайт мэра Москвы.

Народный артист России Сергей Шакуров отметил, что съемки на огромных и хорошо организованных пространствах кинопарка «Москино» предоставляют художникам возможность «развернуться» для создания самых сложных и масштабных декораций. По словам актера, на территории кинопарка можно воссоздать «любую реальность».