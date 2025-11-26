Чего ждать от фильма «Письмо Деду Морозу»

"Письмо Деду Морозу" — семейная новогодняя комедия Кирилла Кузина о том, что у мечты не бывает срока годности. В картине снялись Наталия Орейро, Кристина Асмус, Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Дима Билан и другие звезды. Рассказываем, что еще известно о проекте, как он снимался и чего ожидать от просмотра.

О чем фильм

Главный герой картины — Петр Безуглов, серьезный юрист. Вся его жизнь состоит из работы и бесконечных правил, времени и места для мечтаний в ней нет. Все меняется накануне Нового года. Ваня, семилетний сын героя, находит старые письма, которые Петр, будучи ребенком, писал Деду Морозу в 1990-е годы. Мальчик отправляет их через волшебный почтовый ящик.

Случается чудо: все детские желания 30-летней давности начинают сбываться. Из кранов вместо воды течет газировка, оживают игрушки, но главное — в доме героя появляется сама Наталия Орейро, в которую Петр был влюблен. Все эти события превращают жизнь семьи в хаос. Мужчина собирается найти тот самый волшебный почтовый ящик и отменить желания, пока не стало слишком поздно.

Звездный актерский состав

Главного героя сыграл Антон Филипенко ("Проект "Анна Николаевна", "Сестры", "Мерзлая земля"). В роли его жены Оли — Кристина Асмус ("Интерны", "Текст", "Тетя Марта"). На пресс-конференции, посвященной выходу фильма, артисты отметили, что они оба впервые снимались в сказке.

Самой яркой звездой проекта стала латиноамериканка Наталия Орейро, завоевавшая популярность и особую любовь в России благодаря сериалу "Дикий ангел". Кстати, в 2021 году актриса получила гражданство РФ, а "Письмо Деду Морозу" — для нее первый полнометражный российский фильм. В нем она говорит по-русски и поет знаменитую песню Cambio Dolor. На пресс-конференции Орейро рассказала, что специально для "Письма Деду Морозу" занималась изучением русского языка. При этом с интонациями и произношением ей помогал Иван Охлобыстин ("Полярный", "Метод Фрейда", "Холоп-2"), который также играет одну из центральных ролей в комедии.

"Не важно, на каком языке говорить: иногда достаточно взгляда. Я с большой любовью отношусь к России и восхищена тем, как здесь сохраняют культурные традиции, в том числе традиции национального кино. Дети в вашей стране растут со своей историей, у них есть Дед Мороз и его внучка Снегурочка, чей костюм мне даже удалось примерить. Он был потрясающий, и я даже забрала с собой в Аргентину шапочку от этого наряда", — рассказала Наталия Орейро журналистам по видеосвязи.

Сына Ваню, который заварил всю эту сказочную историю, сыграл Константин Каримов. В роли его сестры Алисы — Екатерина Темнова ("Манюня"). Роль Петра в детстве сыграл Мирон Проворов.

Также в проекте снялись Дима Билан, Зоя Бербер, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой, Ольга Лапшина, Владимир Стержаков и другие знаменитости.

Режиссером фильма выступил Кирилл Кузин, известный по работе над сериалами "Сергий против нечисти" и "Диагноз "Везучая".

Что осталось за кадром

Съемки фильма проходили в 2024 году — в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Выборге, а также в Республике Карелия. Приехав в горный парк "Рускеала", съемочная группа обнаружила, что снег растаял, и художникам-постановщикам пришлось своими силами воссоздавать зимнее сказочное пространство.

Одна из особенностей фильма — обилие анимационных персонажей. Ожившие игрушки добавили в сцены уже на монтаже, а во время съемок артисты "взаимодействовали с воздухом", как рассказала на пресс-конференции Кристина Асмус. По ее словам, это было "дико интересно". Также она вспомнила, как российских актеров "пугали появлением" Наталии Орейро. Однако, вопреки всем страхам, звезда "Дикого ангела" оказалась "невероятно доброй, позитивной и суперпрофессиональной".

"На площадке у нас была удивительная команда: Антон Филипенко задавал настроение, операторский цех заряжал энергией, а когда приезжал Иван Иванович Охлобыстин, это всегда был отдельный праздник. Мы много смеялись, и, наверное, именно поэтому фильм получился живым и теплым, — поделился воспоминаниями режиссер Кирилл Кузин. — А Наталия Орейро… В первый же день своего приезда, когда еще даже не начались съемки, было понятно, что она невероятная и по-хорошему болеет и своим делом, и Россией, и отношениями с русскими людьми. Благодаря этому химия на площадке возникла сразу и буквально со всеми".

Также он назвал Орейро душой проекта. С теплом о съемках отозвалась и сама актриса, хотя работать ей приходилось в непривычных условиях — на морозе.

Чего ожидать от фильма

Создатели и актеры "Письма Деду Морозу" единодушны в том, что комедия понравится всей семье. "Когда посмотрите эту картину, то сразу погрузитесь в нашу атмосферу и будете писать:

"Давайте вторую часть", — сказал юный актер Мирон Проворов.

По словам режиссера, в фильме есть "особая поучительная часть".

"Мы показали, что происходит, когда человек по-настоящему верит в Деда Мороза и не перестает писать ему письма. Иногда даже спустя десятилетия эти желания могут исполниться — но, как говорится, стоит осторожно относиться к тому, чего хочешь", — объяснил Кирилл Кузин.

Антон Филипенко подчеркнул, что фильм "несет свет и доброту — он напоминает, как важно ценить близких и родных".

"Новый год — это время, когда люди становятся немного теплее друг к другу, и именно эту атмосферу нам хотелось передать на экране. Мы старались, чтобы зрители, приходя в кинотеатр на "Письмо Деду Морозу", почувствовали то самое предновогоднее настроение — уют, ожидание чуда и радость от того, что рядом любимые люди", — рассказал артист.