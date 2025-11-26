В России вырос интерес к товарам из сериала «Очень странные дела»

Россияне в два раза чаще стали интересоваться товарами из сериала «Очень странные дела» в преддверии премьеры нового сезона, которая ожидается 27 ноября. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса CDEK.Shopping, проанализировав период с 25 сентября по 25 ноября.

«В ноябрьский период интерес к атрибутике по вселенной вырос на 95% по отношению к предыдущему месяцу, что говорит о заметном влиянии нового сезона сериала на россиян», — заявили аналитики.

Они заметили скачек роста в нескольких разделах. Так, например, в категории настольных игр вырос интерес к Stranger Things: Attack Of The Mind Flayer (+73%), Funko POP! по героям сериала (+65%) и кубикам LEGO BrickHeadz Demogorgon & Eleven (+114%).

Также покупатели интересовались обувными коллаборациями Vans Hellfire Club (+88%), Nike Air Tailwind (+61%) и Nike Blazer Mid (+63%).

Кроме того, специалисты заметили рост спроса на одежду с принтами — футболки Hellfire Club / Hawkins High (+129%) и джинсы и деним с тематическими патчами (+84%).

Среди украшений наиболее вырос спрос на шармы Pandora: Moveable Demogorgon (+52%) и Glow-in-the-dark Heart (+77%).