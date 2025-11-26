Комедийный триллер "Наследник" покажут в России

Компания A24 поделилась дебютным трейлером комедийного триллера "Наследник" (How to Make a Killing, 18+), главные роли в котором исполнили Глен Пауэлл ("Бегущий человек") и Маргарет Куолли ("Субстанция").

© «Наследник»

Мировая премьера состоится 27 февраля 2026 года, дата начала показов в России будет объявлена позже.

По сюжету наследник многомиллиардного состояния, некогда изгнанный из семьи, годы спустя решает встать на путь мести.

Роли в фильме исполнили Эд Харрис ("Бездна"), Билл Кэмп ("Ход королевы"), Джессика Хенвик ("Игра престолов"), Зак Вудс ("Кремниевая долина") и другие.

Режиссер - Джон Пэттон Форд ("Преступница Эмили", "Хантингтон").

Сценарий, вдохновленный британской черной комедией "Добрые сердца и короны" (1949), был готов еще в 2014 году, однако попал в т. н. "Черный список лучших сценариев".

В 2019 году проект внезапно ожил, режиссером был назначен Джон С. Брэд, на главные роли претендовали Шайа ЛаБаф и Мел Гибсон. Эти планы разрушила пандемия COVID-19. Работа над фильмом возобновилась лишь в 2023 году - с новыми актерами и режиссером.