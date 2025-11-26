Появились свежие кадры «Битвы моторов» с Борисовым и Янковским

«» опубликовала несколько свежих кадров фильма «Битва моторов». На них можно увидеть Юру Борисова, Ивана Янковского и различные автомобили.

Свежие кадры «Битвы моторов»

© Централ Партнёршип

© Централ Партнёршип

© Централ Партнёршип

Главным героем ленты выступит Андрей Нагель — энтузиаст и первопроходец отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Режиссёром «Битвы моторов» выступает Илья Маланин («Ненормальный»). «Битва моторов» выйдет в российский прокат 8 октября 2026 года.