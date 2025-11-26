Вышла пятая серия сериала «Из многих» от создателя «Во все тяжкие»

26 ноября состоялся релиз пятого эпизода сериала «Из многих» (Pluribus) от создателя «Во все тяжкие». Фантастическое шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Следующий эпизод выйдет по расписанию — 5 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. В пятой серии под названием «Есть молоко» Кэрол продолжает расследование происходящего. Тем временем «ночной вой» становится предвестником новой опасности.

Главные роли в проекте всё так же исполняют Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Каролина Выдра («Доктор Хаус»). Создателем шоу выступает Винс Гиллиган, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».