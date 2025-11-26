Все сезоны «Очень странных дел» поставили абсолютный рекорд в истории Netflix

Уже ночью 27 ноября состоится премьера пятого сезона «Очень странных дел». Будущие четыре эпизода положат начало большому финалу, который продолжится в конце декабря и завершится 1 января.

Тем временем зрители уже вовсю готовятся к будущему просмотру. За неделю с 17 по 23 ноября все четыре сезона шоу вошли в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов Netflix — это абсолютный рекорд в истории онлайн-кинотеатра.

Больше всего просмотров набрал первый сезон (4,1 млн), далее идут четвёртый сезон (3,3 млн), второй и третий (по 3,1 млн). Ожидается, что премьера пятого сезона «Очень странных дел» станет огромным событием для Netflix — данные о просмотрах появятся 3 декабря.